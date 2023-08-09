الارتقاء بالتعليم قبل الجامعي.. أبرز مناقشات جلسة المحور المجتمعي أمس

ناقشت الجلسات التخصصية للحوار الوطني أمس الثلاثاء، التعليم قبل الجامعي في مصر، وسبل الارتقاء به وتطويره وإصلاح منظومة التعليم برمتها مع تحسين أوضاع المعلمين الوظيفية والمعيشية، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان «التعليم قبل الجامعي»، والمدرجة ضمن أعمال لجنة التعليم والبحث العلمي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، وذلك لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بالتعليم، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة.

يأتي ذلك كخطوة جديدة في مسار الحوار الوطني، وتزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

مناقشة أوضاع التعليم ما قبل الجامعي

وناقشت الجلسة سبل التطوير والارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي في مصر من خلال نقاش غني و متبادل بين عدد من الشخصيات التربوية المصرية من الخبراء والمتخصصين وممثلي الأحزاب، ودار الحديث حول مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي و التشريعي.

أبرز المقترحات

واستعرضت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول ضمان جودة التعليم وتعزيز تطوير المنظومة التعليمية، وأكد الحضور على ضرورة صياغة تلك المقترحات بشكل يجعلها قابلة للتنفيذ، تمه يدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشتها وإقرارها قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.

ودارت المنقاشات حول كيفية تدسين أو ضاع المعلمين ماديًا و أدبيًا وتأهيلهم وإعدادهم بشكل كافٍ و عدد أيام الدراسة و الارتقاء بجودة العملية التعليمية واستحداث موارد جديدة لتمويل التعليم.