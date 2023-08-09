رياض الخولي يمازح محمد أبو داود بالمهرجان القومي للمسرح: «مش هسيبك»

حرص الفنان رياض الخولي، على حضور الندوة التي نظمتها إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر اليوم، للاحتفاء بالفنان محمد أبو داود، بعد تكريمه بالمهرجان في حفل الافتتاح نهاية يوليو الماضي.

واقتحم الفنان ياسر صادق، مدير المهرجان القومي للمسرح، الندوة، موجها حديثه للفنان محمد أبو داود، قائلا له: «أنا جايب معايا القيصر أهو»، في إشارة للفنان رياض الخولي.

ومازح رياض الخولي، صديقه محمد أبو داود، بالإشارة إلى أنه لم يفوت له الفرصة، ونظر إلى ياسر صادق قائلا: «مش هسيبك تقطع الندوة والأستاذ أبو داود بيتكلم».

ندوة لتكريم رياض الخولي بـ«القومي» للمسرح

ومن المقرر أن تعقد إدارة المهرجان عصر اليوم، ندوة للاحتفاء كذلك بالفنان رياض الخولي، بعد تكريمه بحفل الافتتاح للمهرجان القومي للمسرح المصري.