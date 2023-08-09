تأثر محمد أبوداود بسبب شهادة أشرف عبدالغفور: لا يجامل.. وما قاله أبكاني

قال الفنان والمخرج محمد أبو داود، إنّ مشواره الفني كان طويلا وامتد لأكثر من 55 عاما، ومن ثم بعد سنوات التعب يأتي تكريمه من قبل المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر، بمثابة تكليل لهذا المشوار، خاصة وأنّه يعتبر نفسه ابن المسرح.

جاء ذلك خلال ندوة الاحتفاء بالفنان والمخرج محمد أبو داود، اليوم، في المجلس الأعلى للثقافة، على هامش تكريمه في المهرجان القومي للمسرح المصري للدورة السادسة عشر.

محمد أبو داود: سعادتي بالغة بشهادات أصدقائي

وأكد أنّ التكريم من أهم التكريمات التي حظي بها على مدار مشواره الفني، مضيفًا: «سعادتي بالغة بشهادات زملائي وأصدقائي التي سطروها في الكتاب الذي حملت سطوره أبرز محطاتي الفنية».

وأوضح أنّه شعر بالرغبة في البكاء بسبب إشادة الفنان القدير أشرف عبدالغفور في حقه، لأنه فنان معروف بعدم النفاق والمجاملة طيلة حياته، ولا يقول إلا ما يمليه عليه ضميره.

وتوقف محمد أبو داود، عن الاستمرار في كلمته لبضع دقائق، بسبب تأثره الشديد بشهادة عبدالغفور التي قرأها الناقد محمد ثابت، وتمالك نفسه لعدم البكاء بعدما اغرورقت عيناه بالدموع.