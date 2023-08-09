رئيس «مصر أكتوبر» تشيد بدور قبائل سيناء التاريخي: تساند الوطن دائما أمام التحديات

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بالدور التاريخي لقبائل سيناء في الحرب على الإرهاب، وكذلك أعمال البناء والتنمية وإعادة إعمار سيناء، مضيفة أن أهالي سيناء طوال التاريخ يدا بيد مع الوطن أمام كل التحديات.

دور قبائل سيناء

وأضافت «مديح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ قبائل سيناء لم تتدخر جهدًا في الوقوف بجانب الدولة بوطنية خالصة منذ 30 يونيو 2013 في الحرب على الإرهاب الأسود، إذ كانت في خط المواجهة، وساعدت في الكشف عن هوية العناصر التكفيرية، على الرغم مما تعرض له أبناءها من عمليات استهداف، لكن هذا الأمر لم يمنعها عن تقديم دور وطني تاريخي، كما يحدث دائما منهم على مر التاريخ، إذ دائما ما كانوا حاضرين مساندين للوطن أمام كل التحديات.

«مديح» تقدم الشكر لقبائل سيناء على دورهم الوطني

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أنَّ دور قبائل سيناء لم يتوقف فقط في الحرب على الإرهاب وتطهير الأرض، بل أيضا تواجدوا في كل مراحل البناء والتنمية، ووفروا كل جهودهم لهذه المهمة الوطنية، كما هو المعتاد منهم دائمًا، موجهة لهم الشكر على دورهم التاريخي معبرة: «حاجة مش جديدة على أهل سينا الجدعان».