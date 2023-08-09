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نواب يشيدون بدور أهالي سيناء: «وقفوا في ضهر بلدهم من أجل البناء والتنمية»

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:37 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
مجلس النواب - أرشيفية

مجلس النواب - أرشيفية

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بدور أهالي سيناء والقبائل العربية في دعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب خلال السنوات الماضية، مؤكّدين أنَّ أهالي سيناء الشرفاء دعموا الدولة في تنمية سيناء والقضاء على العناصر الإرهابية التي حاولت هدم الدولة ومؤسساتها.

وفي هذا السياق، قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إنَّ أهالي سيناء الشرفاء دائما ما يقفون بجانب الدولة المصرية مثلما حدث في حرب أكتوبر 1973، فضلا عن دورهم الكبير بجانب الجيش والشرطة في القضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره، مما كان له أثر في تنمية وبناء سيناء.

ما حدث في سيناء معجزة تنموية

وأضاف «نصار»ـ في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ تنمية سيناء التي تقوم بها الدولة المصرية على كافة المستويات يُعتبر تجسيد حقيقي للجمهورية الجديدة وذلك من خلال توفير مئات الآلاف من فرص العمل لأهالي سيناء الشرفاء، وإتاحة بنية تحتية لعشرات السنوات القادمة قائلًا: «ما حدث في سيناء يعد معجزة تنموية تُحسب للرئيس السيسي».

تنمية سيناء ستكون لها تأثير على الاقتصاد الوطني

وفي ذات السياق، أكّد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في تصريحات سابقة، أنَّ أرض سيناء رويت بدماء المصريين وستظل قطعة غالية يُطرح من خلالها الخير والتنمية لكل أبناء وطننا الحبيب، فضلًا عن أن قرار الرئيس السيسي بتنمية سناء أمر حتمي وشجاع.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في تصريحاته للمحررين البرلمانين، أنَّ دماء الشهداء ستظل شريان أمل ووقوداً للإعمار والبناء والتنمية، مشددًا على أنَّ قرار  تنمية سيناء  سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد  المصري بشكل عام قائلًا: «تنمية سيناء وجعلها مكان مستقر يُعتبر قرار مصيري للدولة وسيكون له أثر كبير على الاقتصاد الوطني».

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