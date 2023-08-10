اليوم.. عرض «حدوتة مصرية» ضمن فعاليات برنامج «أفلام عن الأفلام»

تعرض سينما زاوية في وسط البلد، فيلم «حدوتة مصرية» للمخرج الراحل يوسف شاهين، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، ويعاد الفيلم يوم الجمعة 25 أغسطس، وذلك ضمن برنامج «أفلام عن الأفلام» المقام على مدار شهر أغسطس الجاري.

فيلم «حدوتة مصرية» يحمل توقيع المخرج يوسف شاهين، وهو من إنتاج عام 1982، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم نور الشريف، يسرا، ماجدة الخطيب، سهير البابلي، محمود المليجي، رجاء حسين ومحمد منير.

ويعتبر الفيلم هو الجزء الثاني من السيرة الذاتية للمخرج يوسف شاهين والتي قدم الجزء الأول منها في فيلم «إسكندرية.. ليه ؟»، ثم استكملها في «إسكندرية كمان وكمان»، و«إسكندرية نيويورك».

تفاصيل برنامج «أفلام عن الأفلام»

تعرض سينما زاوية على مدار شهر أغسطس الجاري مجموعة من الأفلام تحت عنوان «أفلام عن الأفلام» تروي قصصا متنوعة ما بين صانعي أفلام يمرون بأزمات إبداعية، وقصص تجمع بين صداقات أدت إلى حب السينما، وأعباء جسدية وعقلية لمخرجين متطلبين، وروايات تأملية في ذكريات الطفولة والحياة المهنية.

وتتسع عروض البرنامج لتشكل أفلام: «بحب السيما» للمخرج أسامة فوزي، «Cinema Paradiso» إخراج جيوزبي تورنتوري، «All That Jazz» للمخرج بوب فوس إنتاج عام 1979، «حدوتة مصرية» للمخرج يوسف شاهين، وفيلم «Contempt» للمخرج الكبير جان لوك جودار.