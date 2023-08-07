«بحب السيما» ينضم إلى قائمة فعاليات «أفلام عن الأفلام» بسينما زاوية

أعلنت سينما زاوية عن ضم فيلم جديد إلى برنامج «أفلام عن الأفلام» الذى يستمر على مدار شهر أغسطس الجاري، وقررت إضافة فيلم «بحب السيما» للمخرج الراحل أسامة فوزي بنسخة الـ35 مم، ومن المقرر عرض الفيلم يومي 12 و26 أغسطس الجاري في تمام الساعة السابعة مساء.

ويتضمن برنامج «أفلام عن الأفلام» مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأفلام التي تناول صناعها قصصا من كواليس صناعة الأفلام وهي: «Cinema Paradiso» إخراج جيوزبي تورنتوري، م «All That Jazz» للمخرج بوب فوس إنتاج عام 1979، «حدوتة مصرية» للمخرج يوسف شاهين، وفيلم «Contempt» للمخرج الكبير جان لوك جودار.

تفاصيل برنامج «أفلام عن الأفلام»

أنطلق برنامج «أفلام عن الأفلام» في سينما زاوية بوسط البلد في 3 أغسطس بعرض فيلم «Cinema Paradiso»، وكان العرض كامل العدد، وتستمر عروض الأفلام حتى 21 أغسطس، ويهدف البرنامج للاحتفاء بالأفلام ومخرجيها وصناعها، وذلك من خلال بعرض أفلام تروي قصص متنوعة ما بين صانعي أفلام يمروا بأزمات إبداعية، ومنتجين يتعارضون مع رؤية المخرج الفنية، وقصص تجمع بين صداقات أدت إلى حب السينما، وروايات تأملية في ذكريات الطفولة والحياة المهنية.