«نظرة على السينما الإيطالية» يواصل عروضه في سينما زاوية بـThe March On Rome

تتواصل عروض برنامج نظرة على السينما الإيطالية في سينما زاوية بوسط البلد، ويعرض في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، الفيلم الوثائقي «The March On Rome» إخراج مارك كازينز، حيث يروي مارك كازينز من خلال مواد أرشيفية نادرة وتحليله السينمائي، صعود الفاشية في إيطاليا وتأثيرها على أوروبا في الثلاثينيات من القرن العشرين.

بينما يعرض في الـ9:15 مساء، فيلم «Nostaligia» للمخرج كاريو مارتوني، والذي عرض في مهرجاني كان السينمائي 2022، وروتردام السينمائي الدولي 2023، وتدور أحداث الفيلم حول «فيليتشي» الذي يعود إلى الحي الذي نشأ فيه بعد أن عاش في الخارج لمدة 40 عاما، للعناية بوالدته المريضة، ليكتشف أن صديقه القديم أصبح زعيم عصابة مشهور.

تفاصيل برنامج نظرة على السينما الإيطالية

وتستمر عروض النسخة الثانية من برنامج نظرة على السينما الإيطالية في سينما زاوية بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي حتى 27 يونيو الجاري، ويبقي البرنامج الضوء على أبرز إنتاجات السينما الإيطالية خلال الفترة الأخيرة، والتي عرضت في مجموعة كبيرة من الفعاليات والمهرجانات السينمائية الشهيرة، وذلك بجانب قسم خاص بأعمال المخرج الشهير مايكل أتجلو أنطونيوني بعنوان «كلاسكيات أنطونيوني».