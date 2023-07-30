من يوسف شاهين إلى جودار.. تفاصيل برنامج «أفلام عن الأفلام» في «زاوية»

كشفت سينما زاوية في وسط البلد عن الأفلام التي تعرض ضمن برنامجها لشهر أغسطس بعنوان «أفلام عن الأفلام»، ويتضمن البرنامج محموعة كبيرة من أبرز الأعمال السينمائية التي تضمنت ضمن أحداثها صناعة الأفلام، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البرنامج يوم الخميس 3 أغسطس المقبل وتستمر على مدار الشهر.

عرض فيلم حدوتة مصرية

وتتسع قائمة الأفلام التي يضمها برنامج «أفلام عن الأفلام» لتشمل: الفيلم الإيطالي «Cinema Paradiso» إخراج جيوزبي تورنتوري، والذي عرض عام 1988 وحصد مجموعة واسعة من الجوائز في العالم من بينها جائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، كما تم ترشيحه لـ 11 جائزة «بافتا» فاز منها بـ5 جوائز منهم، بالإضافة إلى فيلم «8½» للمخرج الإيطالي فيديريكو فليني، إنتاج عام 1963، وتدور أحداث الفيلم حول مخرج يواجه أزمة إبداعية أثناء محاولة إخراج فيلم خيال علمي.

ومن ضمن الأفلام المعروضة في البرنامج «حدوتة مصرية» للمخرج يوسف شاهين، إنتاج عام 1982، بالإضافة إلى فيلم «All That Jazz» إخراج بوب فوس إنتاج عام 1979، وفيلم «Contempt» للمخرج الكبير جان لوك جودار إنتاج عام 1963.

تفاصيل برنامج «أفلام عن الأفلام» في سينما «زاوية»

يعرض البرنامج مجموعة من أبرز الأفلام التي تحمل توقيع كبار المخرجين حول العالم والتي قدموا من خلالها حكايات عن صناعة السينما التي يعتبروا جزءا لا يتجزأ منها، ومن خلال تلك الأفلام يحتفي البرنامج بالأفلاك وصناعها