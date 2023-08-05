اليوم.. عرض «All That Jazz» ضمن فعاليات «أفلام عن الأفلام» بـ سينما زاوية

تواصل سينما زاوية في وسط البلد عروض برنامجها «أفلام عن الأفلام»، تعرض في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم فيلم «All That Jazz» للمخرج بوب فوس، من إنتاج عام 1979، وهو مستوحى من حياة «فوس» الشخصية كمصمم رقصات ومخرج شهير، إذ يستكشف الفيلم الحياة المضطربة لمخرج مشهور يدمر ذاته.

يعتبر الفيلم الأمريكي «All That Jazz» من كلاسيكيات السينما العالمية، حيث حصد السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي، مناصفة مع فيلم الفيلم الياباني «Kagemusha» عام 1980، كما ترشح لـ9 جوائز أوسكار في نسختها الـ 52، حصل منهم على 4 جوائز هي: أفضل موسيقى أصلية، وأفضل إخراج فني، وأفضل تصميم أزياء، بالإضافة إلى جائزة أفضل مونتاج.ويجمع الفيلم في بطولته عدد من نجوم هوليوود في ذلك الوقت، من بينهم: روي شيدر، كيث جوردون، جيسيكا لانج، ليلاند بالمر وإيرزسبيت فولدي.

تفاصيل برنامج «أفلام عن الأفلام»

وتنظم سينما زاوية في الفترة من 3 إلى 21 أغسطس الجاري برنامج بعنوان «أفلام عن الأفلام»، والذي يحتفي بالأفلام ومخرجيها وصناعها بعرض أفلام تروي قصص متنوعة ما بين صانعي أفلام يمروا بأزمات إبداعية، ومنتجين يتعارضون مع رؤية المخرج الفنية، وقصص تجمع بين صداقات أدت إلى حب السينما، واعباء جسدية وعقلية لمخرجين متطلبين، وروايات تأملية في ذكريات الطفولة والحياة المهنية.

وتتسع قائمة الأفلام التي تعرض ضمن البرنامج منها: «Cinema Paradiso» إخراج جيوزبي تورنتوري،«حدوتة مصرية» للمخرج يوسف شاهين، وفيلم «Contempt» للمخرج الكبير جان لوك جودار.