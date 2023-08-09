تعرف على مواعيد عرض حفلات الصيف لمهرجان العلمين على «الحياة»

تعرض شبكة تلفزيون الحياة، أقوى حفلات الصيف مع نجوم مصر والوطن العربي في مهرجان العلمين الدولي تحت شعار «العالم.. علمين».

تذاع الحفلات على شاشة تليفزيون الحياة يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساء، فيما تكون الإعادة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

تفاصيل إذاعة حفلات مهرجان العلمين على قناة «الحياة»

وتذيع شبكة تليفزيون الحياة، نخبة من الحفلات والعروض الفنية المُقدمة في مهرجان العلمين الدولي، إذ شهدت مدينة العلمين الجديدة على مدار الأيام القليلة الماضية عدة حفلات فنية وسط مشاركة فنية واسعة، بداية من حفلات النجوم محمد منير، وتامر حسني، وأحمد سعد، ومدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، وصولاً لحفلات النجوم تامر عاشور وأليسا أمس.

تشهد مدينة العلمين خلال الأيام المقبلة حفلات غنائية للمطرب الشعبي حكيم، والفنان بهاء سلطان، والفنانة كرول سماحة، وعروض أزياء عالمية على الشاطئ، جانبا إلى عروض الفلكلور الشعبي.