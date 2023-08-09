حفلات مهرجان العلمين.. تعرف على جدول يومي الخميس والجمعة

تتواصل فعاليات وحفلات مهرجان العلمين، والذي يتضمن عدد هائل من الحفلات الموسيقية والغنائية، حيث ينظم اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن جدول فاشون شو في تمام الساعة 5:30 مساءً.

حفلات مهرجان العلمين يوم الخميس

ومن المقرر أن يقام غداً الخميس 10 أغسطس، عروض عرائس أم كلثوم في تمام الساعة 8 مساءً بمسرح الشارع، بالإضافة إلى فاشون شو وحفل الفنان رامي عياش في تمام الساعة 8 مساءً، ضمن برنامج حفلات مهرجان العلمين.

وتستعد الفنانة كارول سماحة لإقامة حفلا غنائيا ضخما غداً الخميس، بالإضافة إلى استعدادات الفنان بهاء سلطان، حيث يقام الحفل في العلمين أرينا، ويقام حفل عمر خيرت في تمام الساعة 10 مساءً في سمارت المسرح الكبير.

حفلات مهرجان العلمين يوم الجمعة

وتقام حفلات مهرجان العلمين أيضاً يوم الجمعة 11 أغسطس، منها حفلات الفرق الشعبية في تمام الساعة 7 مساءً على كورنيش العلمين، بالإضافة إلى فاشون شو يقام الساعة 8 مساءً، وعرض بالية الليلة الكبيرة ومسلم في تمام الساعة 9 مساءً بمسرح الشارع، وحفل لمسار إجباري ورضا البحراوي في تمام الساعة 9 مساءً في العلمين أرينا.