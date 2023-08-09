ناقد فني: قرار التبرع بأرباح مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة» يؤكد وعي «المتحدة»

قال خالد محمود، الناقد الفنى، إن قرار الشركة المتحدة بتبرع صافي الحفلات والترفيه من مهرجان العلمين لمؤسسة حياة كريمة، قرار مهم يؤكد على وعي القائمين على الشركة المتحدة ومسألة ربط الفن والقوى الناعمة بالتنمية شيء مهم.

القوى الناعمة تمثل حالة مهمة في مصر

وتابع «محمود»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القوى الناعمة في مصر تمثل حالة مهمة ووجدانية وجميع الأسر مرتبطة بثقافتها وفنها، والتفكير الصائب وربطه بشكل واقعي ويمكن لمسه بعائد الفنون يساهم في تنمية حياة كريمة.

قرار الشركة المتحدة يمثل نقطة ضوء

وأضاف أن القوى الناعمة ليست بمعزل ولا نعبر عنها بمجرد حفلة غنائية وفيلم أو مسلسل درامي، بل أيضا يجب أن نعيش واقع هذه الأسر، وأتمنى استمرار ذلك لأنه يمثل نقطة ضوء من الشركة المتحدة.