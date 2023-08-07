رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الحياة» تذيع حفلات مهرجان العلمين الجديدة في العاشرة مساء يوميا

كتب:

محمود الرفاعى
09:53 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
الحياة

الحياة

تُّذيع شبكة تليفزيون الحياة، اعتبارًا من اليوم، لعدة أيام، نخبة من الحفلات والعروض الفنية المُقدمة في مهرجان العلمين الدولي، المُنعقد حاليًا في مدينة العلمين الجديدة، تحت شعار «العالم.. علمين»، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا يوميًا.

المهرجان يقام تحت شعار «العالم علمين»

شهدت مدينة العلمين الجديدة على مدار الأيام القليلة الماضية، عدة حفلات فنية وسط مشاركة فنية واسعة، بداية من حفلات النجوم محمد منير، وتامر حسني، وأحمد سعد، ومدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، وصولاً لحفلات النجوم تامر عاشور وأليسا أمس.

الإذاعة في تمام الساعة العاشرة مساءًا يوميًا.

من المُقرر، أن تشهد مدينة العلمين خلال الأيام المقبلة حفلات غنائية للمطرب الشعبي حكيم، والفنان بهاء سلطان، والفنانة كرول سماحة، وعروض أزياء عالمية على الشاطئ، جانبا إلى عروض الفلكلور الشعبي.

اقرأ المزيد:

قناة الحياة تنشر برومو حفل عمر خيرت في مهرجان العلمين الجديدة

عرض حفل وائل الفشني في مهرجان العلمين مباشرة على قناة الحياة اليوم

محمد رياض: أشكر قناة الحياة لإبرازها فعاليات المهرجان القومي للمسرح

بدء حفل افتتاح مهرجان جرش على قناة الحياة بحضور وزيرة الثقافة
بقلم محمود الرفاعى