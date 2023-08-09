حنان مطاوع تتعاقد على بطولة مسلسل «صوت وصورة» لعرضه في 2023

وقعت شركة أروما ستديوز للمنتج تامر مرتضى مع النجمة حنان مطاوع بطولة مسلسل جديد للعرض خلال عام 2023 بعنوان «صوت وصورة».

حنان مطاوع تتعاقد على مسلسل صوت وصورة

وبحسب بيان صادر من الشركة المنتجة، فإن المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك ويخرجه محمود عبد التواب توبا وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة، وجار حاليا استكمال باقي فريق العمل.

المنتج تامر مرتضي ونجاح حنان مطاوع

كان مرتضى هو أول من راهن على نجومية حنان مطاوع ومنحها البطولة المطلقة في أحدي حكايات مسلسله «إلا أنا» وهي حكاية «أمل حياتي» التي حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها.

أبطال مسلسل إلا أنا

قد سبق وعرضت مجموعة قنوات DMC على مدار 10 حلقات، حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.