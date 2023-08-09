السيطرة على حريق التهم 50 نخلة بالواحات البحرية دون وقوع إصابات

اندلع حريق في 50 نخلة بضاحية بئر الفراشين بقرية القصر بالواحات البحرية، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حريق بناحية بئر الفراشين بقرية القصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحريق.

نشوب حريق في إحدى مزارع النخيل

وبالانتقال تبين نشوب حريق في 50 نخلة، وجرى إطفاؤه بمعرفة الحماية المدنية، دون وقوع إصابات.