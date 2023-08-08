مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى نخلة في قنا

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من أعلى نخلة في قرية الأوسط قمولا، مركز نقادة، محافظة قنا.

مصرع شاب بقنا

تلقى اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ يفيد سقوط شاب من أعلى نخلة بقرية الأوسط قمولا في نقادة، ووفاته.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع محمود فتحي، 17 عامًا، إثر سقوطه من أعلى نخلة أثناء عمله في جني البلح في قرية الأوسط قمولا بمركزنقادة.

وتبين بحسب التحريات الأولية الشاب تسلق شجرة النخيل ولم يتمكن من النزول بالشكل الطبيعي وسقط أرضا، حرر محضرا بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.