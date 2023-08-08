السيطرة على حريق بورشة موبيليا في دمياط.. ماس كهربائي السبب

تمكنت رجال الحماية المدنية بمحافظة دمياط من إخماد حريق هائل نشب ظهر اليوم بورشة لصناعة الموبيليا بقرية غيط النصارى، بعد أن تم إخلاء المكان ونقل المصابين بحالات اختناق إلى المستشفى العام بدمياط لتلقي العلاج، واستقرار حالتهم الصحية.

تفاصيل حريق ورشة موبيليا في دمياط

وتلقى رجال مباحث دمياط، بلاغا يفيد نشوب حريق بإحدى ورش الموبيليا على مساحة 200م بقرية غيط النصارى بدمياط، إثر حدوث ماس كهربائي أدى إلى امتداد النيران للعقارات المجاورة، وعلى الفور انتقل فريق من الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق مع رجال الحماية المدنية والتي تمكنت من إخماده.

وتبين عدم وقوع خسائر بشرية في الأرواح، لكن تسبب الحريق في إلحاق الضرر بـ7 وحدات سكنية مجاورة للورشة.

وقال أحمد العوادلي، أحد سكان المنطقة والمتضررين من الحريق لـ«الوطن»، إنه لا يوجد خسائر بشرية ولكن الخسائر كانت مادية جسيمة حيث التهمت النيران سبع وحدات سكنية بجميع محتوياتها.

أضاف أنه تم إخلاء كل الوحدات المجاورة للورشة التي نشب فيها الحريق ولكن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق دون أي خسائر في الأرواح.

أوضح أن المعاينة الأولية كشفت أن سبب الحريق ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران في الأخشاب وورش الموبيليا مما أدى إلى تدمير سبع وحدات سكنية مجاورة.