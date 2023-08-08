السيطرة على حريق في أرض فضاء بمدينة أكتوبر دون إصابات

اندلع حريق بأرض فضاء بمدينة أكتوبر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون حدوث أي إصابات أو وفيات، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق في أرض فضاء

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب اشتعال حريق على الطريق الفاصل بين الطريق الأوسطي ومدخل المنطقة الصناعية، وعلى الفور انتقل المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر ثان إلى مكان الواقعة.

لا خسائر في الأرواح

وتبين أن الحريق نشب في مخلفات داخل أرض فضاء ملك الجهاز، وتم إطفاء الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ولا يوجد أي إصابات أو وفيات، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.