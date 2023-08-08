إخماد حريق في مخلفات أسفل عمارات صقر قريش بمدينة نصر

أكد اللواء أحمد جودة عبد السميع رئيس حي شرق مدينة نصر، أنه بالتنسيق مع إدارة الأزمات والمتابعة الميدانية بالحي، جرى إخماد حريق اندلع في مخلفات أسفل أحد العقارات بمنطقة عمارات صقر قريش بنطاق الحي العاشر، في مدينة نصر.

أضاف أنه فور ورود بلاغ بالحريق، جرى التحرك على الفور واستدعاء رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، ونجحت جهودهم في إخماد الحريق، وجرى رفع كل المخلفات الموجودة في المكان، حتى لا تتكرر الحرائق.

الحي يناشد المواطنين بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة

وناشد رئيس حي شرق مدينة نصر، المواطنين، بعدم إلقاء المخلفات في نفس المكان مرة أخرى، حرصا على سلامتهم، والالتزام بالتخلص من القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظا على البيئة ومنعا للتلوث وحفاظا على المظهر الحضاري.