رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة «لمة الحبايب».. ظهور زوجته في «الكليب»

طرح المطرب رامي عياش، أغنية جديدة مساء اليوم، تحمل اسم «لمة الحبايب»، وذلك عبر «يوتيوب»، وكذلك عدد من المنصات الرقمية.

شارك رامى عياش، في تصوير الفيديو كليب، زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، والشاعر محمد الرفاعي، إلى جانب عدد كبير من أصدقائه ومحبيه.

ومن خلال الأغنية يدعو «عياش» إلى لم الشمل عن طريق التجمعات، والتقارب، واللمة، بين الأهل والأحباب والأصدقاء، فوجودهم يجعل لحياتنا قيمة، يشاركوننا أفراحنا وأحزاننا، يقفون بجانبنا، يخففون عنا، ونشعر معهم بالراحة، ويملؤن الفراغ في حياتنا.

أغنية «لمة الحبايب» من كلمات محمد الرفاعي، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، ومن إنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر.

كلمات أغنية رامي عياش الجديدة «لمة الحبايب»

وتقول كلمات الأغنية:

لمة الحبايب أنا عندي الليلة عيد.. كان الفرح غايب أنا قلبي كتير سعيد

والنجوم معانا والقمر نور سمانا.. فرحة كبيرة مستنيانا مع بعض أكيد

أحلى ليلة إنك تكون مع الناس الجميلة.. هنعيشها ليلة ولا ألف ليلة

سهرانين للصبح وليلتنا طويلة

اللي بيحبنا يسهر الليلة عندنا.. كل اللي يهمنا نسعدكوا ونفرح كلنا

عيش وقتك سعادك كتر الأفراح زيادة.. الأيام ملهاش إعاده مش هترجع لا