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استشارى علاقات أسرية: وضع حدود وتقسيم الأدوار مهم لحياة زوجية سليمة

كتب:

مريم جاد
11:05 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
ياسر غلاب إستشارى علاقات زوجية وأسرية

ياسر غلاب إستشارى علاقات زوجية وأسرية

قال ياسر غلاب، استشارى علاقات زوجية وأسرية، إن هناك أخطاء عديدة تحدث من الزوجات في بداية الزواج، تتمثل في المساعدة المشتركة وعدم وضع حدود زوجية صحيحة وتقسيم الأدوار بين الزوجين.

الرجل هو المسؤول بالعلاقة الزوجية

وتابع استشارى العلاقات الزوجية والأسرية، خلال لقاء تلفزيوني، ببرنامج «السفيرة عزيزة» أن هناك أمورا يتفق عليها الجميع، وهي أن الرجل هو المسؤول في العلاقة الزوجية، وعند حدوث ظروف تسانده الزوجة بهدف المشاركة، وأموال الزوجة خاصة بها لأنها لها ذمة مالية منفصلة ولا يجب على الزوج أن يطالبها بالإنفاق بالمنزل أو يجبرها على ذلك فإذ فعلت ذلك فهو مشاركة منها وليس فرض.

نقص الاحتياجات يسبب حالة من الغضب بين الزوجين

وأضاف «غلاب» أن المرأة لا يجب أن تنفق من مالها أو مال زوجها ببذخ، ولكن هناك رجال يغضبون عندما تنفق المرأة من مالها الخاص بسبب وجود نقص بعض الاحتياجات وشعور الرجل بتفضيل زوجته لأمور أخرى غيره كجزء من الأنانية والبخل لذلك تعتبر أموال المرأة خاصة بها وليس لزوجها حق بها.

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