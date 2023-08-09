رياض الخولي: أدين بالفضل في مشواري الفني لـ جلال توفيق ومحمد صفاء عامر

قال الفنان القدير رياض الخولي، إنه يدين بالفضل في مشواره الفني لاثنين من العظماء، وهما المخرج جلال توفيق، والد النجمين ياسر ورامز جلال، والمؤلف الكبير محمد صفاء عامر.

وأوضح رياض الخولي، خلال الندوة التي نظمتها إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر للاحتفاء بتاريخه ومشواره الفني، أنه منذ كان تلميذا بالمدرسة تغرف على المخرج جلال توفيق، الذي تعلم على يديه الكثير، ومن ثم هو صاحب الفضل في المسيرة التي وصل إليها.

وتطرق الفنان رياض الخولي، إلى المخرج شريف عرفة، والكاتب وحيد حامد، الذين منحاه فرصة الظهور مع الزعيم عادل إمام في فيلم «طيور الظلام»، والذي حقق بسببه نجاحا واسعا.