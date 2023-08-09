رياض الخولي في ندوة تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح: محظوظ بدعوة أمي

قال الفنان القدير رياض الخولي، إنه ممثل بسيط، ومحب للحياة والفن، مشيرا إلى أن كل ممثل له مشوار مختلف من البداية، وكل حسب بيئته ومجتمعه.

وأوضح رياض الخولي، أنه في البداية كان لديه عثرات في حياته، لكنه كان محظوظا بدعوات والدته التي كانت تدعو له في كل صلاة، مشيرًا إلى أن الفنان يجب أن يكون مهموما بكل ما حوله.

جاء ذلك خلال ندوة الاحتفاء بالفنان القدير رياض الخولي، اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك على هامش تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح المصري للدورة السادسة عشر.

رياض الخولي: أرفض سياسة «التكويش» على الأدوار

وأشار «الخولي» إلى أنه لا يمكن أن يشارك في تصوير أكثر من عمل في نفس الوقت، احتراما للمهنة ولزملائه، حتى يمنح للآخرين فرصة العمل، مضيفا: «أرفض سياسة التكويش على الأدوار على حساب ممثلين آخرين».

وقال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر، إن رياض الخولي، نجم من طراز خاص، مؤكدا أنه سعيد بالعمل معه، وتكريمه بالمهرجان، خصوصا أنه تكريما مستحق لما قدمه للمسرح والفن.