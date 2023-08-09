إيرادات فيلم بيت الروبي تقترب من 120 مليون جنيه بعد 7 أسابيع عرض

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن إيرادات فيلم بيت الروبي، بطولة كريم عبد العزيز، بعد مرور 7 أسابيع من طرحه في دور العرض، إذ طُرح منذ 21 يونيو الماضي، ليُشارك في موسم أفلام عيد الأضحى المُبارك.

وأوضح «الدفراوي»، في بيانٍ، أنّ إيرادات فيلم بيت الروبي، أمس الثلاثاء، بلغت 414 ألف جنيه، ليبلغ إجمالي ما حققه هذا الأسبوع نحو 3.67 مليون جنيه، فيما يقترب إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي على مدار الـ7 أسابيع الماضية من 120 مليون جنيه.

أبطال وأحداث فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي من بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث فيلم «بيت الروبي» حول تغير أحوال إبراهيم الروبي الذي اعتاد العيش بهدوء في منطقة ساحلية بصحبة زوجته وطفليه، عندما يأتي شقيقه الصغير لزيارته ويقرر اصطحابه للقاهرة، وتقابلهما أزمات صعبة وذلك في إطار كوميدي.

أفلام جديدة في دور العرض

وتتواجد في دور العرض، بجانب «بيت الروبي»، 7 أفلام أخرى لكبار النجوم، وهي: «مرعي البريمو» لـ محمد هنيدي، و«ع الزيرو» لـ محمد رمضان، و«مطرح مطروح» لـ محمود حميدة، و«تاج» لـ تامر حسني، و«البعبع» لـ أمير كرارة، و«مستر إكس» للفنان أحمد فهمي، و«البطة الصفرا» لـ غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتة.