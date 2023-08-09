لفترة ثانية.. تجديد تعيين الدكتور مجدي محفوظ عميدا لكلية العلوم بجامعة كفر الشيخ

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الأربعاء، عن صدور قرار جمهوري بتجديد الثقة في الدكتور مجدي السيد محفوظ، عميداً لكلية العلوم بجامعة كفر الشيخ، لمدة 3 سنوات، وذلك لفترة ثانية.

السيرة الذاتية لعميد كلية العلوم بجامعة كفر الشيخ

تخرج الدكتور مجدي محفوظ، في كلية العلوم جامعة طنطا في مايو عام 1986، وحصل على درجة الماجستير في بيولوجيا الأسماك في مارس عام 1994، ونال درجة الدكتوراة في أغسطس عام 2001، من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة.

عُين «محفوظ»، معيداً بكلية التربية جامعة طنطا، عام 1989، وتدرج في الدرجات العلمية حتى وصل إلى درجة مدرس العلوم البيولوجية بجامعة طنطا عام 2001، ثم أستاذاً مشاركاً بكلية العلوم جامعة الطائف في سبتمبر عام 2007، ثم أستاذاً مساعداً بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ في يوليو عام 2009، ثم أستاذاً عام 2015.

شغل «محفوظ»، من قبل منصب وكيل العلوم لشؤون التعليم والطلاب بجامعة كفر الشيخ في مايو عام 2016، ثم عميداً لكلية العلوم في سبتمبر عام 2019، حتى صدر القرار الجمهوري المتقدم بتجديد الثقة فيه عميداً للكلية لفترة ثانية.

القائم بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ عميد كلية العلوم بعد التجديد له

ومن جهته، هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، القائم بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور مجدي محفوظ، عميد كلية العلوم، لتجديد الثقة فيه لفترة ثانية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في النهوض بالكلية على المستوى التعليمي والبحثي والإداري في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.