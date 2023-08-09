التجهيزات الأولى لفاشون شو مايكل سينكو في مهرجان العلمين.. (صور)

تستعرض «الوطن» التجهيزات الأولى لفاشون شو المصمم العالمي مايكل سينكو، الذي من المقرر أن يقام مساء غد، في نورث سكوير بمدينة العلمين ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة.

من المقرر أن ينطلق بعد قليل، مؤتمر سينكو، الذي سيكشف فيه تفاصيل الفاشون شو، وأبرز الحضور الذين سيقدمون عروضهم.

وفي وقت سابق، قال سينكو» في تصريحات لقناة الحياة: «أتطلع لسرعة القدوم إلى القاهرة ومهرجان العلمين، وقمت بتصميم العديد من التصميمات الخاصة، وزرت مدن عالمية مثل نيويورك وباريس ولندن ولكن مصر تمثل إلهاما دائما لي».

وأشار مايكل سينكو، إلى أنه سيعرض العديد من التصميمات المستوحاة من الثقافة المصرية الرائعة في مهرجان العلمين، مؤكدا أن مشاركته في مهرجان العلمين ليكون مختلفا ورؤية أناس مختلفين، وتصميمات وثقافات مختلفة، قائلا: «أتابع وأعلم الكثير عن مدينة العلمين وأنها مدينة من الجيل الحديث وبالتالي اتطلع للقدوم لهذه المدينة، وجئت لمصر عدة مرات وذهبت للأهرامات العام الماضي، ولكن هذا المرة الأولى لي في العلمين»، مؤكدا انبهاره بتاريخ مصر القديم والحضارة المصرية.