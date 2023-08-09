اعتماد نتائج كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ بنين

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين، نتائج امتحانات الفرقة الأولى والثانية والثالثة لجميع الشعب للعام الدراسي 2022 - 2023، ماعدا نتائج الفرقة الرابعة، عقب اعتماد النتائج رسمياً من قبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين

ووفقاً لبيان صادر عن الكلية فإنّه جرى إعلان نتائج امتحانات الفرق الأولى والثانية والثالثة لشعب «اللغة العربية - الشريعة الإسلامية - أصول الدين» عبر البوابة الإلكترونية للكلية من هنا.

وأكد مصدر مسؤول بالكلية في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه جرى الإعلان عن نتائج الفرق الأولى والثانية والثالثة ورقياً داخل أروقة الكلية، وسيجري إعلان نتيجة الفرقة الرابعة للعام الدراسي 2022 - 2023، فور اعتمادها من جامعة الأزهر.

ما هي كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين؟

يذكر أنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين هي كلية تابعة لجامعة الأزهر بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، وأُنشئت في عام 1994، وتضم 3 أقسام هي «اللغة العربية - الشريعة الإسلامية - أصول الدين».