محمود العسيلي يطرح أغنية «الكل عليك بينم» على يوتيوب (فيديو)

طرح الفنان محمود العسيلي، أغنية جديدة تحمل اسم «الكل عليك بينم»، اليوم الأربعاء، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ضمن أغاني ألبومه الجديد، الذي يطرحه اتباعًا على مدار موسم صيف 2023.

صُناع أغنية «الكل عليك بينم»

أغنية «الكل عليك بينم» لـ محمود العسيلي، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر أمين نبيل، وتقول كلماتها: «عامل دوشة.. عامل دوشة.. عامل دوشة.. أنت عامل دوشة.. جايب للناس كلها روشة.. جايب للناس كلها روشة.. عامل أزمة.. عامل أزمة.. عامل أزمة.. أنت عامل أزمة.. وطفيت اللي ملوش لزمة.. وطفيت اللي ملوش لزمة.. عامل جو وعامل حالة.. مخلي دماغ الناس شغالة.. تعالى أقولك سر.. تعالى تعالى تعالى».

طرح 4 أغان في موسم الصيف

وكان الفنان محمود العسيلي، أعلن من قبل عن أنه سيطرح أربعة أغاني في موسم الصيف، وكشف عن أسمائهم، فحملت الأغنية الأولى اسم «بايظة»، والثانية «إوعى» والثالثة «الكل عليك بينم»، والرابعة «مين كان يصدق».