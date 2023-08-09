الإعلامية إيمان عز الدين: التعيينات الجديدة للشركة المتحدة تتميز بروح شبابية

استعرض برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة «CBC»، التعيينات الجديدة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي حدثت على مدار الأيام الماضية.

قرارات الشركة المتحدة

وقالت إيمان عز الدين مقدمة البرنامج: «قرارات مهمة بنتابعها مش بس على مستوى الوسط الإعلامي قرارات من الشركة المتحدة متصدرة اهتمام كبير من الناس ومنهم المجلس القومي للمرأة اللي وجه الشكر والتحية للشركة المتحدة على تعيينها الزميلة الإعلامية ريهام السهلي رئيسا لشبكة قنوات dmc».

وأضافت: «تغييرات فيها حاجة حلوة روح شبابية وتغييرات نسائية وهذه خطوات إيجابية للغاية تنعكس على العمل الإعلامي والعمل الصحفي والعمل الدرامي لأن المشاهد دائما الأفضل».

تعيينات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأوضحت: «ومن قبلها تم تعيين الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير لجريدة اليوم السابع وكمان تم تعيين الدكتور محمود مسلم رئيسا لقطاع الصحف والمواقع وتعيين الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة وموقع الوطن وتعيين عبد الفتاح مصطفى رئيس للراديو 9090 وكمان تعيين الأستاذ عماد ربيعرئيس لقطاع الإنتاج الدرامي».

وقالت منى عبد الغني مقدمة البرنامج: «مبروك للي باركنا ليهم قبل كدة وبنبارك للخبر الجديد اللي كمان أسعدني دي مش أي تاء تأنيث دي ريهام السهلي الجميلة المهذبة المحترمة هي مشرفة وإضافة لينا وعماد ربيع ده ابن CBC وأتمنى له التوفيق وكل من تولى مكان يخدم فيه».