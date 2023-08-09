المعهد الفني الصحي للشرطة 2023 لطلاب الثانوية العامة.. اعرف الشروط

المعهد الفني الصحي للشرطة 2023، أصبح مسار اهتمام عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، والذين اتجهوا إلى استخراج كل المستندات المطلوبة للتقديم به، حيث بدأ في استلام كراسات طلاب الثانوية المتقدمين للمعهد بعد استيفائها، على أن يستمر ذلك حتى 7 سبتمبر المقبل.

المعهد الفني الصحي للشرطة 2023

بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الأيام القليلة الماضية، فإن هناك 8 شروط يجب توافرها في الطالب للالتحاق بـ المعهد الفني الصحي للشرطة 2023، وهي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية من غير طريق التجنس، وألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ميلادية، وألا يزيد عن 25 سنة فى أول أكتوبر 2023.

2- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة شعبة «علمي علوم»، أو الشهادة الثانوية الأزهرية «علمي» للعام الدراسي الحالي «2022-2023»، أو أي أعوام سابقة، بحد أدنى 60%.

3- ألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، و165 سم للذكور، وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 من طوله، أي أن «الوزن= الطول- 100»، مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كجم.

4- ألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%، وأن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة.

شروط الالتحاق بـ المعهد الفني الصحي للشرطة 2023

5- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائياً «بالنسبة للذكور»، ويتم تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها لجنة قبول الطلبات قبل بدء الاختبارات.

6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

7- ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائي.

8- ضرورة استيفاء المتقدم شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، وأن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد.