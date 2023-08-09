محافظ كفر الشيخ يوافق على تخفيض تنسيق القبول بالتعليم الفني 2023

قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، النزول بالحد الأدنى لمجموع القبول بالتعليم الفني، زراعي، وتجاري، فندقي، صناعي، تعليم مزدوج، للعام الدراسي 2023-2024 من 5 لـ 20 درجة، حسب احتياجات المدارس، لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، بهدف استكمال القوة الاستيعابية التي تسمح بها الفصول، حرصاً على مصالح الطلاب وحرصاً على العملية التعليمية، موجها بالإعلان عن المدارس التي جرى تخفيض تنسيق القبول بها، على نطاق محافظة كفر الشيخ.

النزول بتنسيق الدبلومات الفنية في كفر الشيخ

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم الأربعاء، إنه جاء ذلك بناءً على رغبة أولياء الأمور، وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ بالنزول بمجموع القبول بالتعليم الفني، مؤكداً أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مشدداً على أنه يتم الالتزام في جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة.

تنسيق المدارس الفنية في كفر الشيخ

بينما شملت المدارس التي جرى تخفيض التنسيق بها، وهي مدرسة دسوق الزراعية المشتركة من 195 درجة لـ 190 درجة، وكفر الشيخ الثانوية الزراعية المشتركة من 210 درجة لـ 200 درجة، وكفر الشيخ الزراعية العسكرية بنين من 185 درجة لـ180 درجة، كفر الشيخ المعمارية العسكرية بنين من 185 درجة ل 180 درجة، ومدرسة الشهيد خالد السواحلي الصناعي بكفر الشيخ من 165 درجة ل 160 درجة، بيلا الصناعية العسكرية بنين من 185درجة لـ 180 درجة، وبلطيم الصناعية العسكرية بنين من 185 درجة ل180 درجة، والحامول الصناعية العسكرية بنين من 185 درجة لـ 180 درجة، مصنع السكر الصناعية العسكرية بنين من 180 درجة لـ 175 درجة، وإصلاح شالما الصناعية بنات من 170 درجة لـ 165 درجة، بيلا الصناعية بنات من 165 درجة لـ 160 درجة.

النزول بالتنسيق للدبلومات الفنية

كما شمل النزول بالتنسيق للدبلومات الفنية، سيدي غازي الثانوية الفندقية من 200 درجة لـ 190 درجة، التعليم الثانوي التجاري 3 سنوات من 155 درجة لـ 145 درجة، وكفر الشيخ الصناعية بنات وقلين الصناعية بنات تعليم مزدوج من 160 درجة لـ 140 درجة، وبيلا الصناعية بنات تعليم مزدوج، من 155 درجة ل 140 درجة، وكفر الشيخ الصناعية بنين ودسوق الصناعية بنين تعليم مزدوج، من 190 درجة لـ 180 درجة، وقلين الزراعية وكفر الشيخ الزراعية وبيلا الزراعية تعليم مزدوج، من 150 درجة لـ 140 درجة.