لطيفة تطرح أغنية «مون آمور» من ألبومها الصيفي.. وتستعد لحفل بقرطاج
كتب:
أحمد حسين صوان
06:29 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
لطيفة
طرحت النجمة لطيفة ثاني أغاني ألبومها الصيفي «لطيفة 2023»، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، و تحمل الأغنية اسم «mon amour - مون آمور»، وذلك بعد تخطي أول أغاني الألبوم «طب أهو» 6 ملايين مشاهدة في فترة وجيزة.
صُناع أغنية «مون آمور»
أغنية «مون آمور» كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيي وتوزيع جلال حمداوي، وقامت لطيفة بتصويرها بطريقة الفيديو كليب في جنوب فرنسا بمدينة موناكو، وظهرت خلال الكليب بعدة إطلالات متنوعة، وفي أجواء احتفالية مبهجة تتناسب مع كلمات وألحان الأغنية.
مصطلحات جديدة على مستوى الكلمة والألحان
وقالت الفنانة لطيفة في تصريحات صحفية، إنها اختارت أغنية «mon amour» لأن بها مصطلحات جديدة على مستوى الكلمة والألحان، مضيفة أن الأغنية تحمل الكثير من البهجة والسعادة والأجواء المفرحة التي تعطي طاقة إيجابية للجمهور.
وأشارت لطيفة إلى أن تصوير الكليب استغرق عدة أيام ليخرج في أفضل صورة، مشيرة إلى أنها دائما تسعى لتقديم كل ما هو جديد على مستوى الكلمات والألحان، وتهتم أيضا بالصورة بشكل كبير، لأن الكليبات تؤرخ للأغاني، وهو ما يجعلها دائما تسعى للتنوع والابتكار في اختياراتها حتى على مستوى أماكن التصوير.
وسافرت لطيفة من مصر متوجهه إلى تونس منذ أيام، للاستعداد لحفلها الكبير بمهرجان قرطاج الدولي يوم 13 أغسطس الجاري، لتعود إلى جمهور تونس بعد غياب طويل، ونشرت بعض الصور ومقاطع الفيديو لحظة استقبال الجمهور لها في المطار وسط تفاعل كبير وترحاب شديد، وفور وصولها إلى تونس، التقت النجم اللبناني راغب علامة، والتقطت معه بعض الصور التذكارية، وهنأته على نجاحه في حفله بمهرجان قرطاج.
وتجري لطيفة يوميا بروفات خاصة للظهور في أفضل صورة مع جمهورها في تونس، والذي يتشوق لرؤيتها ومشاركتها الغناء منذ فترة طويلة.
الجدير بالذكر، أن لطيفة انتهت من تسجيل كافة أغاني ألبومها الصيفي، وتواصل طرحها تباعا خلال الأيام المقبلة، وتقوم بتصوير عدد من الكليبات الجديدة فور عودتها إلى مصر بعد حفلها بقرطاج، كما انتهت من تسجيل ألبوم كامل مع زياد الرحباني، وسيتم طرح أغانيه قريبا.