«الصحفيين»: زيادة المعاش 500 جنيه.. ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف

قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم، زيادة معاش النقابة بواقع 500 جنيه، ليصبح 3 آلاف جنيه، على أن تطبق هذه الزيادة بدءاً من السنة المالية الحالية «معاش شهر يوليو»، على أن تصرف فوراً مع معاش الشهر الحالي.

كما قرر مجلس النقابة، زيادة الحد الأدنى للأجور بعقود العمل الثلاثية لتصبح 3 آلاف جنيه، وتعديلها بلائحة القيد مع مخاطبة كل المؤسسات الصحفية بتطبيق العقد الجديد على المتقدمين الجدد للجنة القيد، على أن يجري تطبيقه من لجنة القيد القادمة.

زيادة معاش الصحفيين

وكان نقيب الصحفيين قد خاطب المجلس القومي للأجور وجميع المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية لتطبيق الحد الأدنى على جميع الصحفيين وما يتبعه من قرارات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية، تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور رقم 46 لسنة 2023، وكذلك تنفيذاً لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والتي ألزمت مجلس النقابة بالعمل مع كل الجهات ذات الصلة بالعمل على تحسين أجور الصحفيين، لبلوغ الحد الأدنى المقرر من الدولة، وما يتبعه من درجات مالية .