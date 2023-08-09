إيهاب الببلاوي نائبا لرئيس جامعة الزقازيق لشؤون الدراسات العليا والبحوث

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين الدكتور إيهاب عبد العزيز عبد الباقى الببلاوي، نائباً لرئيس جامعة الزقازيق لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

قدم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق التهنئة للدكتور إيهاب الببلاوى، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد لتحقيق التقدم والريادة للجامعة في قطاع الدراسات العليا والبحوث وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية.

الإعاقة والتأهيل

جدير بالذكر أن الدكتور إيهاب الببلاوى يعمل أستاذاً بقسم اضطرابات اللغة والتخاطب الصحة النفسية بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، ومستشار لرئيس الجامعة لشؤون الإعاقة ومدير مركز المعلومات النفسية والتربوية، وكان يشغل منصب عميد علوم ذوي الإعاقة والتأهيل حتى صدور قرار تعيينه نائباً لرئيس جامعة الزقازيق لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وكلاء كلية التجارة

فيما أصدر رئيس الجامعة قرارا بتجديد تكليف وكلاء كلية التجارة جامعة الزقازيق، وهم الدكتورة مها محمد محمد الأبنودي أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عام أكاديمي، والدكتور أسامه السيد عراقي محمد أبو قاسم المساعد بقسم الإحصاء والتأمين بالكلية، والدكتور سيد سالم محمد أبو سالم الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة