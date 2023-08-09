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عاجل.. هل طلب أحمد فتوح فسخ عقده بسبب مستحقاته؟.. الزمالك يكشف التفاصيل

كتب:

محمود شكر
06:54 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك

أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك

نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك طلب أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فسخ عقده بسبب المستحقات المالية المتأخرة له.

أحمد فتوح يطلب الحصول على مستحقاته المتأخرة

 وقال المصدر إن أحمد فتوح لم يطلب فسخ عقده مع الزمالك وما يتردد في هذا الشأن غير صحيح إطلاقا، مؤكدا أن عقد اللاعب مستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وهناك تمسك كبير ومحاولات من أجل استمراره مع الفريق.

أضاف: «أحمد فتوح لاعب الفريق طلب الحصول على 75% من مستحقاته المتأخرة لدى النادي خلال الفترة المالية، وحصل على وعود في أكثر من مناسبة بالحصول على مستحقاته المتأخرة مما دفعه لرفض التجديد قبل الحصول عليها».

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