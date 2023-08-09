بالأسماء.. مصرع طفل وإصابة شخصين في انقلاب سيارة بسيدي براني

لقي شخص مصرعه وأصيب شخصين في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق قرية المقالة في مركز سيدي براني غرب مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى وأخطرت مباحث قسم شرطة براني اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات حادث سيدي براني

واستقبل مستشفى سيدي براني التخصصي، مصابي حادث سيارة بطريق المقتلة، وننشر الأسماء والحالات وهم، غيث أبوبكر رجب 21 سنة من سيدي براني العزبة البحرية يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحمدي خطير أبوبكر 22 سنة، من براني العزبة البحرية يعاني من جرح قطعي بفروة الرأس، وحاتم مصطفى سنتين من مطروح، وصول جثة هامدة، وجرى التحفظ على الجثة في ثلاجة الموتى، تحت تصرف جهات التحقيق، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة سيدي براني إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.