جورج ميتري في مؤتمر مايكل سينكو: نسعى لتحويل العلمين إلى مدينة سياحية

قال جورج ميتري الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كونسال ماسترز -الشركة المساهمة في مهرجان العلمين- إن هدفهم تحويل إلى مدينة سياحية، وإقامة مقر استثماري وترفيهي بها.

أضاف «ميتري» في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو: «نحن كشركة هدفنا تطوير المدينة خلال 10 سنوات، ومن بين التطوير استضافة مهرجان كبير مثل مهرجان العلمين».

يحضر المؤتمر الصحفي كل من جورج مترى وملك العشري من شركة كونسال ماسترز، وسيد علي الشريك المؤسس لسينكو في الوطن العربي، والمصممة داليدا عياش والدكتورة نورهان قنديل.

من المقرر أن يقام الفاشون شو الخاص بالمصمم مايكل سينكو، غدا، في نورث سكوير بمدينة العلمين، في تمام الساعة الثامنة مساء، وسيحيي الحفل الفنان اللبناني رامي عياش.