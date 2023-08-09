إنجي علي تقدم المؤتمر الصحفي لمصمم الأزياء مايكل سينكو في مهرجان العلمين

يقام حاليا مؤتمر صحفي لمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023.

إنجي علي تقدم المؤتمر الصحفي لمايكل سينكو

وتقدم الإعلامية إنجي علي المؤتمر الصحفي لمصمم الأزياء مايكل سينكو.

وحضر جورج متري الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كاونسل ماسترز، وسيد علي الشريك المؤسس لمايكل سينكو، وياسمين ثروت مؤسس ومدير شركة بوش مانجمينت.

ويبدأ غدا، عرض أزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو، بنورث سكوير مول، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

مايكل سينكو يتحدث عن مهرجان العلمين

وكان مايكل سينكو كشف عن كواليس عرض الأزياء، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، قائلا: «أتطلع لسرعة القدوم إلى القاهرة ومهرجان العلمين، وقمت بتصميم العديد من التصميمات الخاصة، وزرت مدنا عالمية مثل نيويورك وباريس ولندن ولكن مصر تمثل إلهاما دائما لي».