اقرأ في عدد «الوطن» غدا: واعظات مصر.. صوت وسطي ووجوه سمحة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

داعيات «الأزهر والأوقاف» والمفتيات ينشرن صحيح الدين ويكافحن التطرف بين السيدات

«واعظات مصر.. صوت وسطى ووجوه سمحة»

2234 درساً أسبوعياً للواعظات ودورات مكثفة لهن و161 مفتية للرد على التساؤلات الدينية والأسرية

50 مأذونة ينافسن الرجال.. وأول مأذونة بالزقازيق: شاركت فى 100 «كتب كتاب» فى أول 6 أشهر

من «عائشة» إلى «عبلة وآمنة».. حضور تاريخى بميدان الدعوة.. و«آمنة»: زوجات الرسول كُنَّ مُعلمات للأمة

مسئولة «واعظات الأزهر»: طفرة فى الدعوة النسائية.. وتوجيهات أزهرية بوجودهن فى كل محافظة

تلاوة وتدبر للذكر الحكيم فى المقارئ النسائية.. ووكيل الدعوة: نسعى للفكر الوسطى

«صالح»: الإسلام لم يفرّق بين المرأة والرجل فى وجوب الدعوة إلى الله

المشروع يعزّز ريادة مصر الثقافية

«الوطنى للقراءة» لون جديد من المتعة

«السيسى» يوجه بتعزيز دور صندوق «تحيا مصر» لتحقيق التنمية الشاملة

الرئيس: يكمل جهود الدولة فى دعم الفئات الأوْلى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم

المسابقة تستهدف طلاب المدارس والجامعات.. ومدير المشروع: انتهينا من التصفيات النهائية ولدينا 80 سفيراً

«رجب»: أتمنى أن يتم الترويج للمشروع فى الجامعات ليتمكن الطلاب من المشاركة و«حنين»: القراءة هوايتى منذ الصغر

مصطفى عمار رئيساً لتحرير «الوطن»: سننجح معاً

«مسلم»: تناغم كبير فى دورة العمل.. و«عمار»: أدين بالولاء للمؤسسة.. وسنقدم صحافة تليق بالقارئ

«الجمال كله فى العلمين»

إليسا: مدينة عالمية.. وقلبى بيفرح مع إنجازات بلدى الثانى مصر

تشرفت بمشاركتى بالدورة الأولى للمهرجان وانتظروا ألبومى الجديد فى أكتوبر المقبل

وائل الفشنى: «اتسلطنت» أثناء غنائى و«الشركة المتحدة» أبدعت فى إقامة مسرح الشارع

تعاقدات القطبين

الأهلى يتراجع فى ملف المهاجم الأجنبى ويثير غضب «كولر».. وسيراميكا يفاوض أحمد قندوسى وعمار حمدى

«الزمالك» يجهّز عقوداً جديدة لأحمد أيمن منصور.. ويسدّد مستحقات «أتشيمبونج».. ومحمد صبحى يتمسّك بطلباته

الصفحة الثانية

سياسيون ونواب: قبائل سيناء موقفهم تاريخى فى اجتثاث جذور الإرهاب ودعم عمليات البناء والتنمية بأرض الفيروز

«الشهابى»: وطنية مصرية تعشق تراب الوطن.. واستكملت دورها فى الفترة بعد يونيو 2013 رغم سقوط شهداء من أبنائها وعواقلها

«مديح»: كانت فى خط المواجهة مع العناصر التكفيرية.. ودورهم لم يتوقف فى تطهير الأرض بل امتد لكل مراحل البناء والتنمية

«فؤاد»: نجاح الاستراتيجية الشاملة للقضاء على الإرهاب لم يتحقق بهذه الصورة دون تعاون أبناء القبائل.. و«المصرى»: التنمية قرار مصيرى للدولة

«التعليم العالى»: 102 ألف طالب يسجلون فى تنسيق «المرحلة الأولى»

27 أغسطس امتحانات تحديد مستوى العائدين من جامعات روسيا والسودان

«القصير»: توجيه الأبحاث الزراعية لخدمة التأقلم المناخى

«الداخلية»: ضبط 385 ألف عبوة سجائر ومصنع تدوير مخلفات خطرة بأكتوبر

إعادة تجارب زراعة محاصيل جديدة لم يتم زراعتها من قبل بسبب التغيّرات المناخية

«الإسكان»: حملات مكبرة لإزالة التعديات واسترداد الأراضى

«الجزار»: استهدفت ثلاث مدن بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق للحفاظ على النسق الحضارى ومنع الظواهر العشوائية

الصفحة الثالثة

داعيات «الأزهر والأوقاف» والمفتيات ينشرن صحيح الدين ويكافحن التطرف بين السيدات

واعظات مصر «أصوات وسطية ووجوه سمحة»

الصفح الرابعة

ضمانة الوسطية بـ «مصليات النساء»

«الواعظات»: 500 لـ«الأوقاف» و200 لـ«الأزهر».. والقطاع الدينى: يسهمن فى نشر الفهم الصحيح للدين وتبصير المجتمع بقضاياه

2234 درساً للواعظات يوم الثلاثاء من كل أسبوع.. وتخصيص زى موحد لهن ليُعبر عن جانب الوسطية

دورات تدريبية مكثّفة لواعظات الأزهر والأمين العام لمجمع البحوث: يسهمن فى استقرار المجتمع

سيدات الفتوى: 161 مفتية للرد على التساؤلات ومواجهة مشكلات الأسرة

مدير مركز الأزهر: ندعم قضايا «لم الشمل» بالمحافظات.. ونعمل على تقريب وجهات النظر بين الزوجين وحل الخلافات الأسرية وتقديم النصح والإرشاد

«علام»: الشريعة الإسلامية تنتصر للمرأة.. ودار الإفتاء: تدريب خريجات الكليات الشرعية فى مجال الإفتاء وعلومه للجمع بين الدراسة النظرية والتدريب

مسئولة «واعظات الأزهر»: طفرة فى الدعوة النسائية وتوجيهات أزهرية بوجودهن فى كل المحافظات

نقوم بحملات طرق الأبواب ونشارك فى «حياة كريمة».. ومنهج الأزهر قائم على الاعتدال فى كل شىء

الصفحة الخامسة

تلاوة وتدبر للذكر الحكيم

مقارئ نسائية.. تحصين للسيدات ضد المفاهيم الدينية المغلوطة

4 مقارئ كبرى بالشرقية والمنوفية والغربية والإسكندرية.. ووكيل الدعوة: نسعى لنشر الفكر الوسطى داخل المصليات بقراءة وشرح آيات القرآن بوسطية صحيحة

مقرأة الإسكندرية: نقوم بحملة تنوير كبيرة للمرأة.. ومقرأة طنطا: هدفنا الاستقرار الأسرى ونحد من حالات الطلاق.. ومقرأة المنوفية: ربات البيوت أكثر المستفيدات

مأذونة شرعية 50 سيدة تنافس الرجال فى «عقد القران»

من «عائشة» إلى «عبلة وآمنة» حضور تاريخى للمرأة بميدان الدعوة

نقيب المأذونين: المرأة نصف المجتمع ولا يمكن القبول بتقليل عزيمتها

«آمنة»: زوجات الرسول كُنّ داعيات.. «الجمل»: كاد الناس أن يأخذوا نصف علوم دينهم عن عائشة

العميد الأسبق لـ«الدراسات الإسلامية»: نحتاج للسيطرة على زوايا النساء بالقرى والنجوع وتطهيرها من الفكر المتطرف

د. سعاد صالح: الأخوات والسلفيات ساهمن فى انتشار عادات خاطئة باسم الدين كـ«النقاب وختان الإناث»

علينا الاهتمام بإنشاء جيل من المفتيات والواعظات والداعيات على قدر كبير من العلم الشرعى

الصفحة السادسة

الجائزة الأولى مليون جنيه.. والمسابقة تستهدف طلاب المدارس والجامعات

«الوطنى للقراءة».. لون جديد من المتعة

المتنافسون: المشروع يعزز ريادة مصر الثقافية.. وشروطه ميسرة

«رجب»: المشارك فى المسابقة فائز سواء حصل على جائزة أم لا.. وأتمنى أن يتم الترويج للمشروع فى الجامعات.. و«حنين»: القراءة هوايتى منذ الصغر

«لوجينا»: الكتب المترجمة متعة وسأخصّص جزءاً من مبلغ الجائزة لمشروع يدر علىّ عائداً مادياً

هشام السنجرى: معظم الفائزين فى الدورات الماضية من الصعيد والأقاليم

مدير المشروع: انتهينا من التصفيات النهائية ولدينا 80 سفيراً من الفائزين فى الدورتين السابقتين

ذوو الاحتياجات الخاصة معنا فى المشروع.. والجائزة الأولى للمعلم المثقف مليون جنيه والثانية 500 ألف والثالثة 250 ألفاً ومن الرابع إلى العاشر 100 ألف جنيه

مؤسسة البحث العلمى تتبنى رعاية جميع الفائزين وليصبحوا سفراء للمشروع ويتم تنظيم رحلات للفائزين للأماكن الثقافية ومكتبات العالم

الصفحة السابعة

نقطة الصفر

الأهلى يتراجع فى ملف المهاجم الأجنبى وسيراميكا يفاوض «قندوسى وعمار»

وعد الزمالك

محمد صبحى يتمسك بطلباته قبل التجديد.. «الأبيض» يجهز عقوداً جديدة لأحمد أيمن منصور.. وتسديد مستحقات «أتشيمبونج»

انتعاشة لـ«الحكام»

«بيريرا» يدرس رفع بدلات منظومة التحكيم 10 آلاف لحكم الساحة و7 للمساعدين

بالقوة الجبرية

«هازارد» فى طريق النهاية الكروية و19 إصابة مع ريال مدريد

الصفحة الثامنة

إليسا: «العلمين» مدينة عالمية.. وقلبى بيفرح مع إنجازات بلدى الثانى مصر

رئيس دار الأوبرا: «المتحدة» وفرت سبل الدعم والنجاح للمهرجان

وائل الفشنى: «اتسلطنت» أثناء غنائى فى العلمين.. و«المتحدة» أبدعت فى إقامة مسرح الشارع