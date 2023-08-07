اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «السيدة نفيسة.. للجمال وجوه كثيرة»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

افتتاح المسجد والضريح رسميا بعد انتهاء أعمال التطوير

«السيدة نفيسة.. للجمال وجوه كثيرة»

«الأوقاف»: افتتاح 1200 مسجد.. و«جمعة»: أنفقنا 10.2 مليار جنيه للتجديد.. و«الصوفية» تشيد بأعمال التطوير: يعكس محبة المصريين للنبى

«القصبى»: نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بترميم المساجد وتجديد المقامات والأضرحة

«النجار»: أعمال التطوير تنتصر للفكر الوسطى المعتدل.. وإمام مسجدها: آل البيت رمز الجهاد والتضحية والصدق والإخلاص

نقيب الأشراف: طفرة غير مسبوقة تحافظ على الهوية المعمارية للحضارة الإسلامية.. و«الشبراوى»: أعادت الفرحة إلى قلوب المريدين

مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية تقدم لهم بدائل الطعام الصحى وتحاليل دورية

مرضى «التمثيل الغذائى» فى رعاية «الصحة»

السيسي يستقبل سلطان طائفة «البهرة» ويمنحه «وشاح النيل»

«سيف الدين»: مصر منفتحة على كل الأديان.. وتشهد حالياً إنجازات تنموية غير مسبوقة

أطباء ومتخصصون عن المبادرة: الكشف المبكر يسهل رحلة الشفاء.. وفحوصات الزواج ضرورة

أسر المصابين: أول مرة نسمع عن المرض واكتشفنا أن العلاج فى المستشفيات بـ«جنيه»

«التعليم العالى»: 60 ألف طالب سجلوا فى تنسيق المرحلة الأولى.. وغداً آخر موعد

علا الشافعى رئيسا لتحرير «اليوم السابع».. و«الوطن» تهنئ الزميلة: انتصار للكفاءة

«العفو الرئاسي»: إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا

«أمناء الحوار»: يدعم المساحات المشتركة.. وتحالف الأحزاب: ينهض بالملف الحقوقى

12 وثيقة تعاون بين مصر والأردن

«مدبولى»: المجال ما زال واسعاً لتعزيز الشراكة بين البلدين

«الخصاونة»: المبادرة تحقق تنمية اقتصادية مستدامة

دول جوار السودان

«شكرى» من تشاد: نتطلع لرؤية تحقن الدماء وتضمن وحدة البلاد

«رخا»: الأوضاع كارثية وآثارها كبيرة على الشعب الشقيق

أهلى وزمالك

قيد جميع لاعبى «الأبيض» فى القائمة الأولى.. وخطة للتسويق.. وتحرك جديد مع إنبى لحل أزمة «عيد»

بيراميدز يستعد لإعلان 4 صفقات جديدة بعد إنهاء إجراءات التعاقد مع ثلاثى فيوتشر وسيف فاروق جعفر

الصفحة الثانية

وزير الخارجية: مبادرة «دول الجوار» دليل على الإرادة السياسية الجادة لمساعدة السودان فى تجاوز أزمته

«شكرى» أمام اجتماع الآلية الوزارية فى تشاد: نتطلع إلى رؤية تنفيذية تعالج الأزمة وتحقن دماء السودانيين وتحافظ على وحدة بلادهم

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الأوضاع فى البلد الشقيق كارثية وآثارها كبيرة على الشعب السودانى

حسن رخا: الاجتماع يضع تصوراً قابلاً للتنفيذ بين طرفى النزاع فى السودان

رئيس هيئة القناة السابق: نمتلك كوادر بشرية من أكفأ العناصر وتتميز بالوطنية من الدرجة الأولى

الفريق مهاب مميش: قناة السويس «زيرو حوادث».. ولدينا أكفأ مرشدين فى العالم

لا بديل أمام شركات الملاحة العالمية عن العبور بعد حفر القناة الجديدة وتعميق المجرى الملاحى القديم إلى 24 متراً

وصلنا إلى عبور 97 سفينة يومياً بدلاً من 38 فتضاعفت الإيرادات وتجاوزت 9 مليارات دولار

الشعب المصرى الداعم الأول فى القناة الجديدة بتوفير المبالغ المالية المطلوبة فور طرح الشهادات فى البنوك المصرية

الصفحة الثالثة

اليوم افتتاح مسجد السيدة نفيسة رسمياً بعد انتهاء أعمال التطوير

السيدة نفيسة للجمال وجوه كثيرة

الصفحة الرابعة

طفرة فى تطوير مساجد آل البيت

«الأوقاف»: افتتاح 1200 مسجد فى 2022.. و«جمعة»: أنفقنا 10.2 مليار جنيه للتجديد والصيانة والإعمار

مواطنون: لا بد من الترويج للمشروع والاستفادة من إظهار هذه المناطق كواجهة حضارية جاذبة

«ربيع»: أعمال التطوير أعادت لمصر وجهها التاريخى.. و«مهران»: عمل رائع ومتحف عالمى مفتوح يحفظ معالم القاهرة القديمة.. و«بسمة»: خدمة جليلة للأجيال الجديدة

د. على الله الجمال: مشايخ الصوفية عليهم الاستثمار الحقيقى فى مريديهم.. وأتشرف بخدمتى داخل مساجد الصالحين

إمام «السيدة نفيسة»: آل البيت رمز الجهاد والتضحية.. ونشكر «السيسى» على الاهتمام بمساجدهم

محبة آل البيت باتباع أخلاقهم والتزام آدابهم.. والجهال يحاولون هدم التصوف لنشر المناهج المضللة والتكفيرية

الصفحة الخامسة

تحققت نبوءة الرسول ببقائها ودفنها فى مصر

أحبها أهل مصر.. «نفيسة العلوم» صاحبة كرامات من آل بيت النبى

أراد زوجها دفنها بـ«البقيع» بعد وفاتها فاجتمع أهالى مصر واستجاروا بالوالى ووافق بعد رؤية الرسول فى المنام.. وتردد عليها أئمة الفقه الإسلامى.. وزارها الإمام الشافعى بصحبة والى مصر وطلب منها الدعاء

الطرق الصوفية تشيد بأعمال التطوير: تعكس محبة المصريين للنبى الكريم

«الشبراوى»: أعادت الفرحة إلى قلوب المريدين.. و«قنديل»: تعكس اهتمام القيادة السياسية بـ«آل البيت».. و«مندور»: المريدون يرتبطون روحانياً بمساجد مشايخهم

السيد الشريف: اهتمام القيادة السياسية بصيانة الأضرحة والمساجد يؤكد الحرص على تطوير واجهة مصر الحضارية

نقيب الأشراف: تطوير مساجد آل البيت طفرة تحافظ على الهوية المعمارية للحضارة الإسلامية

الترميم يبرز الزخرفة ويعيد إليها رونقها الطبيعى لتكون المساجد وجهة سياحية للزائرين

الصفحة السادسة

12 وثيقة تعاون فى ختام الدورة الـ31 للجنة العليا المصرية الأردنية

«مدبولى»: المجال ما زال واسعاً لتعزيز الشراكة بين البلدين وتلبية تطلعات الشعبين.. و«الخصاونة»: مبادرة الشراكة مع مصر والإمارات والبحرين تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة

60 ألف طالب سجلوا فى تنسيق المرحلة الأولى.. وغداً آخر موعد لتسجيل الرغبات

المشرف على التنسيق: انتظام العمل فى إجراءات تسجيل رغبات الطلاب.. ولا توجد قرارات بمد المرحلة الأولى.. ونحذر الطلاب من مروجى إعلانات الكيانات الوهمية

مصادر بـ«التعليم العالى»: توقعات بانخفاض الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024 بعد تحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة

«هيئة الاستثمار»: فحص 1421 شكوى خلال النصف الأول من 2023.. وحل 75% منها

«هيبة»: نستعد لإطلاق منصة إلكترونية لتأسيس الشركات خلال أيام وأصدرنا 20 رخصة ذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية

الصفحة السابعة

مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية تقدم لهم بدائل الطعام الصحى وكتيبات للتوعية وتحاليل دورية

أطباء: الكشف المبكر يُسهِّل رحلة الشفاء.. وفحوصات الزواج ضرورة

راجية مرعى: يؤثر على الجهاز العصبى

أحمد غيتا: المبادرة الرئاسية تحد من المعاناة

أسر المصابين: أول مرة نسمع عنه والعلاج بـ«جنيه» فى المستشفيات

«مرسال» فى خدمة المرضى.. استشارات طبية وغذائية

«مطبخ نرمين».. يقدم بدائل للمرضى بسعر رمزى

الصفحة الثامنة

التقسيط مرفوض

الأهلى يعسكر فى النمسا.. ومفاوضات مستمرة لضم بديل «أبوعبلة» وحقيقة التعاقد مع مهاجم إسبانيول الإسبانى بعد تعطل صفقة «سوزا»

التدعيم يتواصل

بيراميدز يستعد للإعلان عن 4 صفقات جديدة.. وتظلم جديد ضد حسين الشحات

لا للرحيل المجاني

قيد جميع لاعبى الزمالك فى القائمة الأولى.. خطة للتسويق.. وتحرك جديد لحل أزمة «عيد» مع إنبى

مبابى يحسم المعركة

تهميش المهاجم الفرنسى.. اللاعب يرفض تغيير موقفه بتجديد عقده لفترة جديدة.. و«إنريكى» يقف ضد رغبة باريس سان جيرمان