اقرأ في عدد «الوطن» غدا: قناة السويس «الجديدة» 9 سنوات عمل وإنجاز

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

- الصفحة الأولى

- قناة السويس «الجديدة» 9 سنوات عمل وإنجاز

- سهّلت حركة التجارة العالمية وزادت العوائد المالية للدولة

- وزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن العبور

- إشادات وأرقام قياسية.. و9.4 مليار دولار إيرادات العام الحالى و904.4 مليون دولار أعلى دخل شهرى سجلته فى أبريل

- ملحمة وطنية ومعجزة مصرية تحبط سموم أهل الشر وترد على الشائعات.. وخبراء: تستوعب الجيل الجديد من السفن العملاقة

- السيسي يوجِّه ببذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

- الرئيس: «استيعاب التضخم وتعظيم دور القطاع الخاص» يعزز التنمية ويدعم الاقتصاد القومى

- الأقباط يبدأون صوم العذراء لمدة 15 يوماً

-أم النور.. ملكة القلوب والشفيعة المؤتمنة

- نهضات روحية فى الكنائس والأديرة.. والموالد الشعبية تجمع المسلمين والمسيحيين فى حبها

- النذور وأكل «الدُّقة والشلولو» عادات قبطية.. وتوافد على نقاط العائلة المقدَّسة للتبرُّك.. والكهنة يرفعون بخور القداسات

- «الأرثوذكسية»: صاحبة مقام.. و«الكاثوليكية»:تكريم خاص.. و«الإنجيلية»: نموذج فى تحمُّل الألم

- كاهن «مارجرجس»: باركت أرض مصر.. وإكراماً لها بُنيت على مواضع الرحلة الأديرة والكنائس

- المصريون يهزمون «فيروس سى»

- المبادرة الرئاسية قدمت 145 مليون خدمة لأكثر من 70 مليون مواطن.. ومصر تستعد للاعتماد كأول دولة تنجح فى القضاء على التهاب الكبد الوبائى

- «التنسيق»: 30 ألف طالب سجلوا رغباتهم و«حجازى»: تطوير مناهج «الثانوية» قريباً

- ليلة «مصرية - لبنانية» فى «العلمين»

- «إليسا» ترسم قلوباً من الحب فى سماء «العالم علمين» بوَصْلة فنية من 19 أغنية.. وتتغنى لأول مرة بـ«بتمايل على الـ Beat» فى مصر

- «عاشور» يشعل الأجواء بـ«ده حكاية وباى باى» ويشدو بـ«ميدلى» لألحانه مع عمرو دياب وأنغام ويشكر «المتحدة» على تبرعها لـ«حياة كريمة»

الصفحة الثانية

- قناة السويس «الجديدة» 9 سنوات عمل وإنجاز

- «الازدواج» أسهم فى تنفيذ مشروعات عملاقة للتنمية المستدامة وتعمير سيناء

- «أين كنا؟» و«كيف أصبحنا؟»

- ازدواج وتوسعة وتعميق وتطوير البنية التحتية

- تنمية محور القناة ودعم الاقتصاد القومى.. أبرز عوائد «الممر الملاحى الجديد»

- تخدم الأجيال الحالية والقادمة وتربط سيناء بالوطن الأم وتحقق أهداف الأمن القومى.. والخطة شملت تنفيذ 42 مشروعاً منها 6 مشروعات ذات أولوية

الصفحة الثالثة

- «المشروع القومى» ملحمة وطنية تحبط سموم أهل الشر وترد على الشائعات

- «رفعت»: عمل يعيد اللحظات الأسطورية للمصريين.. و«الشريف»: الدولة راهنت على وعى المواطن.. وسيبقى فى الذاكرة كدليل إرشادى لمواجهة التحديات

- خبراء: سهّلت حركة التجارة العالمية وزادت العوائد المالية للدولة

- «أنيس»: الموانئ المصرية شهدت تطوراً كبيراً.. و«النحاس»: تستوعب الجيل الجديد من السفن العملاقة.. وساهمت فى إنجازات كبرى على أرض الواقع

- المفكر الاقتصادى: القناة الجديدة تتميز بمكانة فريدة على خريطة الملاحة البحرية العالمية

- تطوير القناة يضمن استقرار سلاسل التوريد العالمية وزيادة إيراداتها لصالح الدولة.. وتعتبر نواة للمشروع القومى العملاق لتنمية المنطقة

الصفحة الرابعة

- المصريون يقضون على «فيروس سى»

- المبادرة الرئاسية قدمت 145 مليون خدمة لأكثر من 70 مليون مواطن

-مصر تستعد للاعتراف والاعتماد الدولى رسمياً كأول دولة تتخلص من مرض الالتهاب الكبدى «سى»

-«عبدالغفار» نسب الإصابة انخفضت من 14% إلى أقل من 1%.. و«دوس»: علاج 4 ملايين ضمن «100 مليون صحة» وفحص 70 مليوناً

- القطاع الصحى شهد تحولاً جذرياً فى عهد «السيسى» وخطة متكاملة للتشخيص والوقاية

-وزير الصحة الأسبق: «100 مليون صحة» تعكس اهتمام القيادة السياسية بالرعاية الصحية

-وزير الصحة الأسبق: «100 مليون صحة» تعكس اهتمام القيادة السياسية بالرعاية الصحية

- إعلان «الصحة العالمية» القضاء على الفيروس يتطلب انخفاض الوفيات بنسبة 65% والإصابات 90%

الصفحة الخامسة

-أم النور.. ملكة القلوب والشفيعة المؤتمنة

-نالت التكريم فى جميع الأديان والطوائف و«الأقباط» يبدأون اليوم صوم العذراء لمدة 15 يوماً

الصفحة السادسة

- «صوم العذراء»

- 15 يوماً فى حب «مريم».. فرضه المسيحيون على الكنيسة تبركاً بها.. وهو من أصوام الدرجة الثانية

- احتفالات فى الكنائس والأديرة.. نهضات روحية وموالد شعبية وسط حضور قبطى كبير

- الأقباط يقيمون «زفة» للعذراء يومياً فى القرى.. ويردّدون الألحان والتسابيح والتماجيد بمكبرات الصوت.. والأساقفة يطوفون الإيبارشيات فى أيام الصوم

- «مدائح وأشعار ومسرحيات وموالد شعبية» الفلكلور القبطى يهيم فى حب «الكرمة»

- الشاعر مينا مجدى: مدائح العذراء غزل روحانى وافتتان بحياتها وطباعها

- مكرم المنياوى أشهر المداحين الأقباط على ساحة الإنشاد الدينى

-مقال رأي لـ الأنبا بنيامين مطران المنوفية، بعنوان: «مفهوم الصوم»

الصفحة السابعة

-عادات الأقباط فى صيام «العفيفة»

-النذور والتبرك بمقام «مجمرة الدهب».. و«الدّقة والشلولو» أكلاتهم

- صناعة «الفطير» وتوزيعه على الجيران وزيارة الموالد الشعبية والنهضات الروحية للتبرك وطلب المعونة أبرز العادات القبطية يمتنع الأقباط خلاله عن تناول اللحوم والألبان والدواجن.. والكنيسة تسمح بأكل الأسماك للتخفيف «مارينا» تصوم 21 يوماً طلباً للبركة.. و«صباح» تقضيه بالماء والملح

-«السلام عليك يا مريم».. خريطة موالد «أم النور» بمحافظات المحروسة

- «الأرثوذكسية» تخصص 9 أعياد للعذراء.. أولها فى «مِسرى» وآخرها فى «برمهات»

- أشهر موالدها يقام بدير درنكة ويشهده مليون زائر.. والمغارة الأثرية بكنيسة مسطرد مقصد الأقباط

- الطوائف المسيحية اختلفت فى مظاهر الاحتفال بها.. واتفقت على حبها

- «الأرثوذكسية»: صاحبة مقام فى صفوف القديسين.. و«الإنجيلية»: نموذج فى تحمُّل الألم

-كاهن «مارجرجس»: «العذراء» باركت أرض مصر وإكراماً لها بُنيت الأديرة والكنائس فى طريق الرحلة

-القس بولس حليم: صوم العذراء تكريماً لها وطلباً لمعونتها وشفاعتها

الصفحة الثامنة

- ليلة «مصرية - لبنانية» بـ«العلمين الجديدة»

- سهرة غنائية رومانسية.. والحضور كامل العدد

- «إليسا» ترسم قلوباً من الحب فى سماء «العالم علمين»

- قدمت وصلة فنية من 19 أغنية.. وتغنت لأول مرة بـ«بتمايل على الـBeat».. والجمهور يتفاعل مع «مكتوبة ليك.. ولو تعرفوا»

- تامر عاشور يشعل أجواء المهرجان بـ«ده حكاية».. ويختم بـ«باى باى»

- المطرب قدم «ميدلى غنائى» لألحانه مع أنغام وعمرو دياب ويشكر الشركة «المتحدة» على تبرعها لمبادرة «حياة كريمة»