اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الدولة تعمر بيوت الله

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الدولة تعمر بيوت الله

«السيسى» يفتتح مسجد «السيدة نفيسة» بعد التطوير: نتمنى لمصر الخير والبركة

الرئيس: انتهينا من أعمال تطوير المقام والمنطقة المحيطة ضمن خطة استعادة وجه القاهرة التاريخية

سلطان «البهرة»: أدعو الله أن ينعم على مصر وأهلها بنعمة السلام والازدهار

خدمات متنوعة لرعاية أهالى «بدائل العشوائيات»

بنك ناصر: توعية للأسر لتحقيق التمكين الاقتصادى وتنفيذ المشروعات الصغيرة.. وتقديم مواد غذائية وملابس للأهالى

سكان «أهالينا 1»: المشروع «كومباوند سكنى متكامل» وكل الخدمات متاحة ويتمتع بالنظافة والأمان والنظام.. وحياتنا تغيرت

«2 كفاية»: تنفيذ 9.3 مليون زيارة منزلية.. وتوفير 65 عيادة تنظيم أسرة وصحة إنجابية فى القرى والمناطق البديلة للعشوائيات

«مستورة»: قروض للمواطنين.. ومكاتب لتقديم تظلمات «تكافل وكرامة».. وقواعد لحماية الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة

مباحثات بين «مصر وصربيا» لتعزيز التعاون العسكرى والأمنى

«السيسى» ورئيس كينيا يناقشان فى اتصال هاتفى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع فى السودان ومنطقة حوض النيل

قرار جديد بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطياً

العفو الرئاسى.. ترسيخ للديمقراطية والتصالح المجتمعى

«الأحزاب»: يخلق أجواء إيجابية للتوافق حول مستقبل الجمهورية الجديدة.. ويقطع الطريق على من يحاول إفساد الانفتاح السياسى

«الحوار الوطنى»: يوفر لنا أجواء طيبة للنجاح ونتطلع إلى استمراره

لجنة العفو: القيادة السياسية تمتلك رؤية شاملة للتعامل مع ملف المحبوسين

«التعليم العالى»: مد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات حتى مساء الغد

82 ألف طالب وطالبة سجلوا على الموقع الإلكترونى.. ومعامل الحاسب الآلى متاحة للمساعدة

«العالم علمين».. إبداع مستمر

ريهام عبدالحكيم: المهرجان نقلة فى عالم الموسيقى.. وشكراً لـ«المتحدة» على جهودها فى خروجه للنور

فعاليات عربية وعالمية ضمن الأسبوع الخامس: حفلات غنائية ومايكل سينكو يقدم فاشون أزياء

«سادة سكِتو»

مسرحية جديدة هدفها اللجوء للفن للخروج من الاكتئاب.. و«هاشم»: «فضفضة» لتجاوز الوجع

الصفحة الثانية

«السيسى» يفتتح مسجد «السيدة نفيسة» بعد انتهاء التطوير والترميم: نتمنى لمصر الخير والبركة

الرئيس: انتهينا من المقام والمنطقة المحيطة ضمن خطة استعادة وجه القاهرة التاريخية.. وطائفة البهرة يعيشون وسط أهاليهم المصريين

سلطان «البهرة»: مصر بلد طيب ببركات رسول الله.. وأدعو الله أن ينعم عليها وأهلها بنعمة الوئام والسلام والاستقرار والازدهار

«جمعة»: افتتاح المسجد يأتى فى إطار خطة الدولة لعمارة بيوت الله

وزير الأوقاف: حرص الرئيس على افتتاح المساجد كان الداعم الأكبر لخروجها بهذا المستوى وبما يليق بـ«الجمهورية الجديدة»

«عبدالعال»: «القاهرة» تشهد أكبر عملية تطوير لمنطقة رحاب آل البيت

محافظ القاهرة: المسار يمتد من مسجد السيدة عائشة عروس آل البيت حتى «السيدة زينب»

الصفحة الثالثة

«الوطن» فى المناطق البديلة للعشوائيات لرصد قوافل التوعية ودعم ذوى الهمم وأصحاب المشروعات الصغيرة

«دنيا جديدة» رعاية شاملة لأهالى «بدائل العشوائيات»

«حماية ورعاية وتمكين» فى السكن البديل

بنك ناصر الاجتماعى يقدم توعية للأسر للتمكين الاقتصادى والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 550 كرتونة مواد غذائية من «بنك الطعام»

250 قسيمة شراء لحوم من «مصر الخير» «السبع سنابل» توزع 500 وجبة ساخنة و2500 لعبة أطفال و500 شنطة ملابس من بنك الكساء

الصفحة الرابعة

سكان «أهالينا 1»: حياتنا اتغيرت للأفضل 180 درجة والمشروع «كومباوند سكنى متكامل» وكل الخدمات متاحة

«ثناء»: «مش محتاجين نطلع برة».. و«أيمن»: المنطقة اتغيرت عن الأول.. و«نهى»: مبسوطة إن أولادى هيعيشوا ويكبروا فى مكان زى ده

استشارى «التضامن» للمشروعات: 12 ألف أسرة تستفيد من القوافل الاجتماعية

مستشار «بنك ناصر»: تقديم التمويل لأهالى «السكن البديل» لبدء مشروعات متناهية الصغر

مسئول تنظيم القافلة: بدأنا العمل مطلع عام 2023 تنفيذاً لتوجيهات رئاسية.. ونستهدف 54 منطقة على مستوى الجمهورية

«علا»: شرح الخدمات المتاحة وقيمة القروض والأوراق المطلوبة للحصول على التمويل.. ومدة السداد تصل إلى 24 شهراً دون فوائد مع سداد مصاريف إدارية بسيطة

توحيد جهود الوزارات والجهات المعنية لتوفير الرعاية لأهالى المناطق بديلة العشوائيات

أحمد شاهين: نستهدف 2500 أسرة داخل المشروع بـ«السلام»

مسئول القافلة الاجتماعية: «برنامج فرصة» يستهدف تحويل المواطنين من «الاتكالية» إلى الاستقلالية

الصفحة الخامسة

منسق برنامج «2 كفاية»: نفذنا 9.3 مليون زيارة منزلية للأسر المستهدفة

أحمد يونس: 65 عيادة تنظيم أسرة وصحة إنجابية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية.. ونستهدف الوصول لـ400

435 ألف سيدة ترددن على عيادات المشروع و345 ألفاً منهن استخدمن وسائل تنظيم الأسرة

«المركزية لذوى الإعاقة»: خطة ترويجية لإرشاد أصحاب الهمم

متطوعة بالهلال الأحمر: نتناول قضايا ختان الإناث وزواج الأطفال والهجرة غير الشرعية وتعاطى المخدرات

مصطفى الوكيل: تنظيم دعاية داخل المناطق المستهدفة.. ونسعى لتقديم خدماتنا لأكبر عدد من المستفيدين وتوجيههم لطرق الحصول على الخدمات المتاحة لهم من «التضامن»

«سيلفيا»: نستهدف كبار السن.. ونعقد لقاءات جماهيرية لتوصيل أهدافنا لجميع الأعمار

متطوعة بـ«علاج الإدمان»: «أنت البطل» تستهدف الأطفال للتوعية بخطورة التدخين

«آية»: لدينا مراكز علاج مجانية على مستوى الجمهورية.. ونستقبل سكان المناطق المجاورة لـ«أهالينا 1»

د. آمال زكى: البرنامج يتناول 12 قضية أبرزها «الزواج المبكر والتربية الإيجابية»

مستشار «وعى»: «التضامن» تستهدف 7 مناطق كمرحلة أولى وتنظيم قوافل توعوية ضمن الحملة

الصفحة السادسة

«العفو الرئاسى».. ترسيخ للديمقراطية

«الأحزاب»: قرارات «العفو» تخلق أجواء إيجابية للتوافق حول مستقبل الجمهورية الجديدة.. ودفعة قوية لدعم الحوار الوطنى

«العدل»: قرارات لها مردود كبير فى الشارع المصرى.. و«الاتحاد»: تخلق مساحات مشتركة لتحقيق التوافق الوطنى

«مستقبل وطن»: تسهم فى بناء مستقبل مبشر وأفضل و«مصر أكتوبر»: تؤكد الرغبة فى تحقيق التصالح المجتمعى

«الجيل»: رسالة شديدة الإيجابية للداخل والخارج.. و«الإصلاح والنهضة»: تقطع الطريق على من يحاول إفساد الانفتاح السياسى

«الحوار الوطنى» يثمن إخلاء سبيل 33 محبوساً: يوفر لنا أجواء طيبة للنجاح

«رشوان»: نتطلع إلى استمرارها بصدور المزيد من هذه القرارات.. و«عبدالجواد»: القرارات تؤكد أنه لا تمييز ولا ضغوط فى الإفراجات

كريم السقا: جهود اللجنة تُعد ترسيخاً لمبادئ الديمقراطية فى ظل البناء للجمهورية الجديدة

عضو «العفو الرئاسى»: القيادة السياسية تمتلك فلسفة واضحة فى التعامل مع ملف المحبوسين

إعادة تفعيل دور «اللجنة» تؤكد اهتمام الجمهورية الجديدة بحرية الرأى واحترام حقوق الإنسان

الصفحة السابعة

منحة مالية

الزمالك يجهز جزءاً من مستحقات اللاعبين المتأخرة.. «أوسوريو» ينفى الرحيل ويطلب ضم 4 صفقات.. و«فتوح» يقترب من التجديد

صراع ساخن

ثلاثى سعودى ينافس على نهائى البطولة العربية فى حضور الشرطة العراقى

ممنوع الرحيل

الأهلى يرفض عروض احتراف «عبدالمنعم».. وثنائى الدفاع مهددان بالغياب عن معسكر النمسا

لن تسير وحدك أبداً

ليفربول يغلق الباب أمام رحيل محمد صلاح إلى السعودية.. الفرعون يرغب فى استكمال مشوار الأرقام القياسية والبطولات.. و«جيرارد»: لا أتمنى رؤيته فى المملكة

الصفحة الثامنة

ريهام عبدالحكيم: «العالم علمين» نقلة فى عالم مهرجانات الموسيقى وشكراً لـ«المتحدة» على جهودها فى خروج المهرجان للنور

المهرجان قدم كل فنون الغناء والطرب الأصيل واستطاع استقطاب نجوم الوطن العربى كافة

أفتخر بتقديمى دويتو «حبيبى يا عاشق» مع مدحت صالح على أرض المدينة الساحرة.. وأستعد لطرح أغنيات سنجل

فعاليات عربية وعالمية بأجندة الأسبوع الخامس

مايكل سينكو يقدم فاشون أزياء عالمياً.. وحفلات غنائية وموسيقية للموسيقار عمر خيرت وبهاء سلطان ورامى عياش.. وفريق «مسار إجبارى»

«سادة سكِتّو» مسرحية هدفها اللجوء إلى الفن للخروج من دائرة الاكتئاب

أبطال العرض مرّوا بأزمات نفسية.. وشادى جمال هاشم: المسرحية مهمة و«فضفضة» لتجاوز الوجع