«DMC» تبرز عدد «الوطن» بشأن المباحثات بين مصر وصربيا

أبرزت قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن المباحثات بين مصر وصربيا، بعنوان «مباحثات بين مصر وصربيا لتعزيز التعاون العسكري والأمني».

وأكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى صريبا، كونها تمثل استعادة للعلاقات التاريخية بين البلدين، موضحا أنّ صريبا تعتبر الوريث الشرعي ليوغسلافيا القديمة: «115 سنة علاقات دبلوماسية مع يوغوسلافيا، لكن فترة الخمسينيات والستينيات بلغت قمتها مع الرئيس تيتو».

وأضاف «رفعت»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «DMC»: «يمكن القول على يوغوسلافيا إنّها أكثر من صديق أو حليف، إذ كانت بجوار مصر في فترة 1956 و1967، وفضلا عن 1973، حيث جرى دعمنا بـ140 دبابة من يوغوسلافيا استنادا لكتاب البحث عن الذات للرئيس محمد أنور السادات».

وتابع: «يوغوسلافيا تفككت إلى 7 دول منذ بداية التسعينات، وتراجعت العلاقات بينها وبين مصر منذ ذلك الحين، وجرى تجديد العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، ووصل حجم التبادل التجاري عام 2021 إلى 79.7%، بينما العام الماضي بلغ 113 مليون دولار».