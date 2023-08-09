علا الشافعي: ردة فعل ومحبة زملائي بعد تولي رئاسة تحرير «اليوم السابع» أربكتني

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، إن توليها المنصب مسؤولية ضخمة، مضيفة: «موقع اليوم السابع من أكبر المواقع في الشرق الأوسط، وتوليه مسؤولية ضخمة للغاية، وأتمنى من الله أن أكون على قدر المسؤولية والطموحات والتوقعات، لأن رد الفعل من زملائي وأصدقائي وأساتذتي كان مفاجئا وأربكني للغاية، وأطلب من الله أن يعينني على المسؤولية».

علا الشافعي: أنا ابنة تجربة اليوم السابع

وأضافت علا الشافعي، في مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» مع الإعلامي محمد شردي: «أنا ابنة تجربة اليوم السابع، ومن مؤسسيها، وكان يوجد الشباب كبروا أمامي، وزملائي المخضرمين داخل المكان بمثابة رمانة الميزان، وأنا منغمسة داخل المكان بكل تفاصيله».

استعادة روح العمل

وعن رهانها، قالت علا الشافعي: «عودة الروح بين الزملاء، همنا الأساسي العمل وتجاوز كل المشاكل والأخطاء، وأحد الزملاء تحدث معي عن المشاكل فقلت له يجب أن نعمل أولا وبعد ذلك سأقوم بسماع كل المشاكل».

وعن صعوبة كونها مرأة في منصب رئيس تحرير، قالت: «أنا متجاوزة ذلك الأمر منذ فترة كبيرة، فأنا عملت مع أساتذة كبار مثل أنيس منصور، ومن أهم الدروس التي تعلمتها أن أي وقت يُطلب به عمل أقوم بفعله، وكنت أقول لزملائي محدش يتعامل معايا على إني بنت».