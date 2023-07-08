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علا الشافعي: حفل الأساتذة من أهم أعمال مدحت صالح

كتب:

أحمد شوقي
10:26 م | السبت 08 يوليو 2023
جانب من المداخلة

جانب من المداخلة

قالت الناقدة الفنية علا الشافعي، إن حفل دار الأوبرا المصرية بالأمس كان من أهم أعمال الفنان «مدحت صالح» في تاريخة الفني، وترى أن مشروع «الأساتذة» برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسؤولة عن المشروع، يعتبر مهما جدا للرجوع لفكرة الاهتمام بالفنانين المصريين ومعرفة الأجيال الجديدة بتاريخ مصر العظيم المتنوع والمتعدد.

مدحت صالح يدعو زملاءه للمشاركة في مشروع الأساتذة 

وأضافت الشافعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن الفنان مدحت صالح دعا جميع زملائه أمس للمشاركة في مشروع الأساتذة من أجل إعادة التراث المصري العظيم مرة أخرى.

علا الشافعي تشيد بقناة الحياة 

واستكملت الناقدة الفنية أنها متحيزة لقناة «الحياة» من وقت نقل البث المباشر لمهرجان القلعة العام الماضي، كما أشادت بأداء القناة من حيث التركيز على نقل المهرجان بطريقة مميزة، ونقل الحفل بالشكل المتميز مثل ما حدث بالأمس لكي يتمتع الجمهور أو المتفرج الذي يتابع حفل دار الأوبرا من المنزل.

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بقلم أحمد شوقي