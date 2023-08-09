إنقاذ شاب من الغرق بشاطئ زمردة الأبيض في مطروح

نجح غواصو الخير المتطوعون في إنقاذ شاب تعرض لحادث غرق في شاطئ زمردة الأبيض غرب مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، والحالة سيئة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى سحب الشاب من البحر ونقله إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

إنقاذ حالة غرق في شاطئ زمردة الأبيض

واستقبل مستشفى مطروح العام حالة غرق لشاب قادمة من شاطئ زمردة الأبيض، ويدعى محمد رشيد شكري 29 سنة من المنوفية، يعاني من صعوبة في التنفس، بعدما تعرض للغرق بسبب ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر، مما أدى إلى عدم اتزان الشاب، وجار عمل اللازم له، من خلال فريق طبي متخصص بقسم الاستقبال والطوارئ، في التعامل مع حالات الغرق.

استكمال الرعاية الطبية العاجلة

ويكثف الفريق الطبي بقسم الطوارئ بمستشفى مرسي مطروح العام جهود الرعاية الصحية مع حالة الغرق، وإجراء التحاليل الطبية وعمل الأشعة اللازمة، حتى تماثله للشفاء.