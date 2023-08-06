انتشال جثمان ضحية غرق القاطرة فهد في قناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء اليوم الأحد، نجاح جهود فريق الإنقاذ البحري في انتشال جثمان أحد عمال الهيئة المفقودين في حادث غرق القاطرة فهد بقناة السويس.

استخراج الجثمان من مياه قناة السويس

وأكد الفريق أسامة استخراج الجثمان من مياه قناة السويس ونقله بواسطة لنش الإسعاف البحري إلى محطة البلاح ومنها إلى سيارة الإسعاف ثم إلى مستشفى نمرة 6 للانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسليم الجثمان إلى ذويه.

وقال «ربيع» إنرجال الإنقاذ تمكنوا من العثور على الجثمان في كابينة المعيشة الخاصة بالقاطرة الغارقة أثناء قيامهم بمسح كبائن القاطرة الغارقة فهد ومنطقة الحادث على عمق 24 مترا من خلال مجموعات غطس متتالية.

قناة السويس تنعي الفقيد

وأعرب الفريق ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن حزنه لوفاة شهيد الواجب ريس ميكانيكي السيد علي موسى قائلا: «ندعو المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة نجحت في إنقاذ 6 من طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وقال الفريق أسامة ربيع، إنه تم السماح لـ5 أفراد ضمن الطاقم بمغادرة مستشفى نمرة 6 التابعة لهيئة قناة السويس، فيما تم الإبقاء على اثنين من المصابين تحت الملاحظة لحين استقرار حالتهم الصحية.