غرق شاب في شاطئ الرميلة بمرسى مطروح

لقي شاب مصرعه غرقًا، في شاطئ الرميلة بمدينة مرسي مطروح، منذ قليل، إثر اختلال توازنه أثناء الاستحمام بالشاطئ.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث غرق شاطئ الرميلة بمرسى مطروح

واستقبلت مستشفى مطروح العام، مساء اليوم، ضحية حادث غرق شاطئ الرميلة شرق مدينة مرسي مطروح، ويدعى حسن مصطفى حسن، 17 سنة من القاهرة، جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة بالمستشفى.

كما جرى نقل الجثة وإيداعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى، تحت تصرف مفتش الصحة وجهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع حادث غرق شاطئ الرميلة غرب مطروح، وجارٍ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل عن الحادث إلى جهات التحقيق.