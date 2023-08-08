4 حالات غرق بشواطئ الإسكندرية.. و«غواصين الخير» تنجح في إنقاذ اثنين منهم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري ورجال الحماية المدنية، من إنقاذ شخصين تعرضا للغرق ضمن 4 آخرين في شواطئ غرب إسكندرية.

بدأت الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بوقوع 4 حالات غرق غرب الإسكندرية، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري ورجال الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبدأت رحلة البحث عن الضحايا.

تفاصيل غرق 4 أشخاص في الإسكندرية اليوم

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، إنه قد وقع 4 حالات غرق بجوار إحدى القرى السياحية غرب الإسكندرية، مضيفًا أنه جرى إنقاذ اثنين منهم، فيما لقي الآخران مصرعهما وتم انتشال جثمانيهما.

وحذر قائد غواصين الخير بالإسكندرية، المواطنين من نزول البحر اليوم نظرا لارتفاع الأمواج على كافة شواطئ الإسكندرية وخاصة الشواطئ الغربية.

رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية

ورفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية اليوم، عقب تحذير هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج إلى قرابة 2.5 متر، وهو أمر وصفته بالمضطرب.